Nu sker det igen: Manden bag 'Despacito' får hele verden til at danse på ny Sådan skaber man et globalt hitfænomen: Puertoricanske Daddy Yankee har med hjælp af en dansekonkurrence og sociale medier skabt et viralt hit, der nu bringer hans nyeste sang ’Dura’ til hitlisternes top.

Rytmer, vi kan danse til, et virkelig simpelt omkvæd, en video med høj energi og masser af kulør og - måske allervigtigst: et viralt hashtag med feelgood-faktor og stor brugerinvolvering.

Musikeren Daddy Yankee synes at have fundet formlen for, hvordan man skaber et verdensomspændende hit.

Dagen efter hans nyeste sang ’Dura’ blev udgivet 18. januar postede den colombianske model Andrea Valdiri en video på Instagram, hvor hun vrikkede og dansede barfodet rundt klædt i joggingbukser til nummeret.

Den blev set næsten ni millioner gange, gik viralt og smittede, så tusinder af mennesker over hele kloden optog og uploadede deres version af dansen.

Et opslag delt af Daddy Yankee (@daddyyankee) den 19. Jan, 2018 kl. 2.28 PST

Den 25-årige models popularitet blev hurtigt udfordret af en 90-årig puertoricaner ved navn Rachel Phillipsen, som blev filmet i Miami, mens hun dansede sig igennem nummeret sammen med sin zumbainstruktør.

Og som Daddy Yankee selv skrev om hendes præstation: »Denne abuelita er dura. Hun ser så smuk ud, når hun danser. Det er en af mine favoritvideoer«.

‘Dura’ betyder hård, men også ‘hot’, når det bruges om at beskrive en persons udseende, og sangen er en ode til smukke kvinder, har kunstneren fortalt. Og videoen til sangen er fyldt med smukke, energiske powerkvinder, der i den grad ved, hvordan man skal sno sig for at danse sexet og sejt.

Et opslag delt af Daddy Yankee (@daddyyankee) den 8. Feb, 2018 kl. 2.28 PST

Og en fødende kvinde skubbede sangen yderligere ud i verden, da Daddy Yankee 14. februar postede en danse-udfordring på sin Instagramprofil for at udbrede kendskabet til det nye nummer. For hun var en af dem, der tog udfordringen op, og for at sætte gang i udvidelsen af livmoderhalsen kastede hun sig ud i en heftig dans op ad sin mand på fødegangen. Det blev en pige, og hun kom til verden under hashtagget #durachallenge.

Et opslag delt af Daddy Yankee (@daddyyankee) den 14. Feb, 2018 kl. 8.36 PST

Siden er det gået lynhurtigt for reggaeton-nummeret. For fans elskede videoen og delte den. Indtil nu er den fødende kvinde i dans alene set mere end 5 millioner gange. Det er selvfølgelig blot et lille antal set i forhold til de mere end 220 millioner klik den officielle musikvideo til nummeret har fået på Youtube. Men alligevel.

Reggaeton som global pop

Daddy Yankee bragte reggaeton- en genre, der er karakteriseret ved hurtige rytmer med jamaicansk krydderi og spansksproget rap - ind på den globale mainstreamscene med nummeret ‘Gasolina’ i 2004, men det var først i 2016, at det for alvor blev et popfænomen med nummeret ’Despacito’, som han udgav sammen med Luis Fonso og med Justin Bieber på vokal.

Nummeret blev set mere end 4,8 milliarder gange og skrev dermed historie på YouTube, og det blev den første spansksprogede sang,der nåede førstepladsen på den amerikanske Billboard-hitliste siden ’Macarena’ i 1996.

Men ’Dura’ repræsenterer et nyt kapitel i 41-årige Daddy Yankees karriere. Fordi hans fans har gjort nummeret til deres eget. Småbørn, der knapt har lært at gå, tumler rundt til det sammen med deres stivbenede bedstemødre.

Til franske Le Figaro forklarer Ramon Luis Ayala, som Daddy Yankee er døbt, at ‘Dura’ vender tilbage til »den rytme og nostalgi, man forbinder med musik fra sidst i 1980’erne og 1990’erne, til den essens af reggae, som reggaeton blev skabt af«.

Den sidste video, sangeren selv har delt på Instragram, er et hold russiske kvinder, der med tophuer og dynejakker, synkront danser til ’Dura’ i et sneklædt landskab.

‘Dura’ ligger lige nu nummer otte på Spotifys globale top 50.