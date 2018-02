Fundet på Rådhuspladsen: Kan det være den første københavner? På Rådhuspladsen har arkæologer fra Københavns Museum i ly af to store telte udgravet 20 grave fra 1000-tallet. Arkæologerne betegner fundet som opsigtsvækkende, fordi der formentlig er tale om de første københavnere.

Morgentrafikken er tæt, fortravlede cyklister suser langs afspærringen på Rådhuspladsen i København, hvor to grøn-hvide telte er rejst. Et skilt, som en eller anden forbipasserende har hamret et stort hul i, oplyser, at man er i gang med at lægge nye rør til klimavenlig fjernkøling. Det er også stadig planen, men det er ikke, hvad der reelt sker denne januarmorgen. Da vi er trængt gennem afspærringen, og teltdugen bliver trukket til side, udfolder der sig et overraskende syn. I udgravningen under os er en grav med et menneskeskelet.