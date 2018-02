Næste uges kultur: Har Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm lavet et skidegodt show eller et skidesurt show?

BEAT

Soccer Mommy: Clean. Ude 2. marts

I den seneste bølge af unge personligt bekendende og lige så skrøbeligt sarte som stærke singer-songwriter-kvinder rager Soccer Mommy op med sit ekko af 1990’ernes endeløse slacker-sommer. Ud over at Nashvilles Sophie Allison har valgt et skæggere navn end de fleste andre, har hun allerede markeret sig og fået en BandCamp-fanbase med sine soveværelsesindspilninger og stikkende tekster.

Efter to løse ep-aftapninger fra ensomme rum har den 20-årige fået sig et band og er nu klar med sit første studieindspillede album.

JAZZ

Marius Neset Kvintet feat. Andreas Brantelid og Ingrid Neset. Den Sorte Diamant 28. februar

Den norske saxofonist Marius Neset har fået betydelig opmærksomhed for sit seneste album, ’Circle of Chimes’, og det er hovedsagelig musik herfra, han vil præsentere i Den Sorte Diamant. Ganske vist må man undvære de sprøde vokale udfoldelser fra Benin-guitaristen Lionel Loueke, der er en vigtig ingrediens på pladen, men både den danske cellist Andreas Brantelid og Marius Nesets søster Ingrid Neset på fløjte er med sammen med de musikere fra gruppen Phronesis, Ivo Neame på klaver og Anton Eger på trommer, der giver albummet tyngde og profil.

FILM

The Florida Project. Premiere 1. marts

Et motel er mest noget, man kører forbi i høj fart uden at tænke over, hvad der sker derinde. Men med ’The Florida Project’ stopper Sean Baker, den nye store humanist i amerikansk film, op ved Magic Castle, et motel, hvor fattige uden permanent adresse lever mellem våbenbutikker og discountsofticebarer.

For de voksne er det et ophold, men for deres børn har det varet så længe, at det er blevet et hjem. 6-årige Moonee og hendes venner har gjort denne verden af syntetiske regnbuefarver til en legeplads, hvor man spytter efter biler og fantaserer sig frem til store oplevelser. ’The Florida Project’ har allerede fået amerikanerne til at falde for Moonee, men man skal ikke forvente romantiserende barndomsnostalgi hos realisten Sean Baker. På bunden af det amerikanske samfund er der større sandsynlighed for tragedie end for komedie.

SHOW

Det skide show. Bremen Teater. Premiere 1. marts

At kalde sit første show ’Det skide show’ lægger bestemt op til store forventninger. På den anden side, og hvis det nu går galt, er det også at lægge ordene i munden på anmelderne. På torsdag har seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (også kendt som Frederik Cilius) og redaktør Rasmus Bruun fra Den Korte Radioavis premiere på deres satireshow, der spiller i Bremen Teater til 17. marts. Herefter er der turné til Magasinet i Odense og Musikhuset Aarhus. Og hvad vil showet så gå ud på? »Det eneste, vi ved, er, at det er en forestilling«, udtaler de. Det lyder ikke umiddelbart særlig morsomt. Skidesjovt show eller skidesurt show? Vi får se ...