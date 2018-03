Historiske skulpturer reddet efter natligt uheld på Chr. IV's Bryghus Hovedstadens Beredskab reagerede hurtigt, da samling af statuer blev badet i vand.

»Der er ikke sket umistelige skader«.

Det siger en lettet Mette Marciniak, der er ansvarlig for Slots- og Kulturstyrelsens samling af statuer og gipsafstøbninger i Christian IV's Bryghus på Slotsholmen i København.

Her gik et sprinkleranlæg på en af lofts-etagerne læk natten til onsdag. Resultatet blev, at store mængder vand blev sendt ud over loftsgulvet og sivede ned gennem et par etager, der huser omkring 400 skulpturer og afstødninger fra 1600- og 1700-tallet.

»Ingen af skulpturerne har lidt overlast«, konstaterer Marciniak, der selv blev tilkaldt kort før midnat, da der blev slået alarm fra den historiske bygning.

»Mange af statuerne er vant til at stå ude, så de lider ikke overlast af vandet. Men gips-modellerne har ikke godt af det. Heldigvis var indsatsen enormt effektiv takket være det kæmpe arbejde, brandfolkene gjorde«.

Hovedstadens Beredskab fik hurtigt beskyttet samlingen med plastikdækkener.

Skrøbelige skulpturer

En zinkkopi af en statue fra Frederiksborg Slot har fået en regnhætte over sig. Foto: Jens Dresling

Samlingen er vigtig for bevarelsen af de mange statuer og skulpturer, der blandt andet er at finde i de kongelige slotte og haver.

»Langt de fleste af originalerne er udført i sandsten. Det har en begrænset holdbarhed i det danske klima. Så der har været en tradition for at lave en gips-kopi inden original-skulpturen nedbrydes for meget. Det er vores form-bibliotek, hvor vi henter viden, når vi rekonstruerer de andre skulpturer. Det gør, at vi kan lave præcise genhugninger«, forklarer Mette Marciniak.

De solide planker i etageadskillelserne og en del af de kraftige egesøjler, der bærer bygningen, er blevet fugtige af de store mængder vand.

»Det er klart, at der er blevet vådt, men det er ikke noget, der ikke kan udbedres. Selvfølgelig skal den langsomt tørres. Heldigvis er det ikke den værste årstid i forhold til den opgave«, tilføjer Slots- og Kulturstyrelsens arkitekt og stenhugger om den opgave, der nu venter eksperterne.

Bastionen blev et bryggeri

Det er ifølge hendes oplysninger ikke første gang, Christian IV's Bryghus har fået skader. I 1767 udbrød der en voldsom brand i bygningen. Den ødelagde blandt andet taget og medførte, at den store ejendom fik voldsomme fugtskader.

Da den for få år siden blev restaureret og brandsikret, fandt man råd- og svampeskader fra den gamle ulykke. Derfor vil der naturligvis blive holdt øje med, at de ikke atter opstår i bygningen.

Den blev opført i årene 1608-1616 og var oprindeligt tænkt som en bastion og dermed en del af Københavns forsvarsværker. Men før den var færdig, var kongen allerede gået i gang med at opføre Christianshavns Volde, et byggeri, der overflødiggjorde den nye bygnings rolle som bastion.

Kongen gjorde det eneste fornuftige: Han indrettede i stedet bygningen til et bryghus. Det fungerer frem til branden, der raserer ejendommen. Da den endelig blev genopbygget, kom den til at fungere som lagerbygning - en funktion, den havde frem til 2014.

Her rykkede det såkaldte Kongernes Lapidarium ind med sin samling af kostbare skulpturer og afstøbninger. Den har almindeligvis åbent i sommermånederne og slår, venter Mette Marciniak, dørene op for besøgende som planlagt den 1. juni.

Foto: Jens Dresling Ejendomstekniker Dan Gravlund kigger nærmere på skaderne efter nattens uheld.