Svend Brinkmann: Udanske politikere bør sendes på højskole

Ghettoplan, burkalov, obligatorisk svinekød i daginstitutioner og meget andet. Integrationsdebatten er evig, men i den seneste tid har den taget en ny drejning, hvor et flertal af de folkevalgte tilsyneladende er villige til at indskrænke det liberale demokrati i et paradoksalt forsøg på at forsvare det. Hvad er egentlig målet med alle disse tiltag? Er det at integrere indvandrerne – eller assimilere dem?

I den ene ende anvendes et integrationsbegreb, der typisk signalerer, at en minoritets kulturelle særpræg kan bevares, men inden for rammerne af en majoritetskultur, der er villig til at rumme forskellighed. I den anden tales om, at indvandrere skal assimileres til dansk kultur, f.eks. spise dansk mad og fejre danske højtider, således at deres oprindelige kultur udraderes.

Det er i de senere år blevet populært at kræve assimilation fra partier som Socialdemokratiet, Konservative og DF, ligesom historikeren Uffe Østergaard for nylig har fremført synspunktet med stort engagement.

Desværre bliver diskussionen hurtigt afsporet, hvis man diskuterer integration og assimilation abstrakt. Mit enkle forslag er, at vi insisterer på at være konkrete: Når nogen kræver assimilation til det danske samfund, skal det konkretiseres, hvad der menes. Assimilation med hensyn til hvad? Og hvem er det, der skal assimileres?

Betyder assimilation f.eks., at man tilslutter sig et relativt frit og ligeværdigt dansk opdragelsesideal, der undgår voldelig afstraffelse af børn? Ja, det er vel meget rimeligt at kræve assimilation på det punkt, eftersom revselsesretten er afskaffet ved lov.

Så er det bare pudsigt, at 40 procent af DF’s vælgere ifølge en undersøgelse fra 2009 mente, at det var acceptabelt at straffe børn med lussing eller endefuld, mens det samme kun gjaldt 7 procent af muslimerne i Danmark. Hvis det er udansk at opdrage børn med vold, så er muslimer altså gennemsnitligt mere danske end DF-vælgerne.

Handler et legitimt assimilationskrav f.eks. om, at man skal tilslutte sig, at borgere i Danmark har samme rettigheder, uanset hvilken religion de tilhører? Ja, også på dette punkt er det rimeligt at kræve assimilation, da religionsfrihed er et bærende princip i det danske samfund. Men så er der mange etniske danskere, der er dårligt assimileret, eftersom kun 63 procent af dem er helt enige i, at man ikke skal tildeles forskellige rettigheder på grund af religion, mens tallet for efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er hele 92 procent (ifølge Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse fra 2017).

Også hvad angår retten til at have egen seksuel orientering og egne politiske holdninger, lader efterkommerne til at være bedre assimileret til danske værdier end etniske danskere.

Hvis nogen spørger mig, om jeg går ind for assimilation, da vil jeg sige: Ja, det gør jeg da med hensyn til de værdier, som er bærende for det danske samfund som et politisk fællesskab. Hertil hører f.eks. ligestillingen mellem kønnene, frihedsrettighederne og retsstatsprincipperne.

De politikere er i grunden udanske, når de f.eks. indfører diskriminerende lovgivning for særlige boligområder eller for dagsinstitutioners kostpolitik

Vi skal ikke acceptere indskrænkninger i disse samfundskonstituerende værdier, ej heller når truslen mod værdierne kommer fra de politikere, der paradoksalt nok hævder at forsvare dem. De politikere er i grunden udanske, når de f.eks. indfører diskriminerende lovgivning for særlige boligområder eller for dagsinstitutioners kostpolitik. De burde sendes på højskole og tvangsassimileres til vores politiske fællesskabs grundlæggende værdier.

Jeg mener ikke, det er nok at kræve integration på dette punkt, da vi taler om det danske demokratis bærende søjler. Til gengæld må politikerne for min skyld spise, hvad de vil, gå i det tøj, de vil, og tro på de guder, de vil. Her skal vi acceptere en fredsommelig integration.