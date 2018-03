Nonne dør i retten under sag imod pop-sangerinden Katy Perry om et gammelt kloster En 89 år gammel katolsk nonne døde fredag i retten i Californien, hvor hun deltog i en sag imod sangerinden Katy Perry, som tidligere har fået rettens ord for, at to ældre nonner uretmæssigt havde solgt et gammelt kloster i staten til en anden, fordi de ikke brød sig om sangerindens udfordrende tekster og påklædning.

Fredag sluttede den årelange kamp for den katolske nonne Catherine Rose Holzman for at forhindre synden - i skikkelse af pop-sangerinden Katy Perry - i at tage fast bolig i et tidligere kloster i Hollywood.

I et retslokale i Los Angeles fik den 89-årige nonne et ildebefindende, sank om og blev siden erklæret død. Endnu et dramatisk øjeblik i en religiøs og juridisk strid mellem et par gamle nonner, den lokale biskop og den i visse nonneøjne skamløst klædte sangerinde og hendes syndige tekster - eksempelvis med 'I Kissed A Girl' og 'Ur So Gay'.

Stilforvirret pragtejendom

I følge det amerikanske medie ABC News skillingede nonnerne i Skt. Mary Søstrenes Orden i 1972 selv sammen til at købe ejendommen i Los Feliz nær Hollywood. Bygningerne er opført i en skønsom blanding af middelalderlig spansk stuk, gotisk og Tudor. Ud over et kloster var der en tilhørende villa opført i romersk stil, en pool samt 32.000 kvadratmeter jord.

Da sangerinden Katy Perry i 2015 forelskede sig i ejendommen, var klosteret allerede nedlagt, og de sidste fem nonner fraflyttet matriklen, hvilket de ikke havde haft noget imod, har de siden forklaret, fordi det skete for den katolske kirkes skyld. Prisen for ejendommen aftalte sangerinden og ærkebiskoppen i Los Angeles, José Gomez. Den lød på 14,5 millioner dollar.

Men så gik det op for de aldrende søstre, hvem deres kloster var ved at blive solgt til.

Hekseri og magi

Med to søstre Catherine Rose Holzman og Rita Callahan i spidsen beskyldte nonnerne nu Katy Perry for at bedrive hekseri og magi og mente i det hele taget, at hun i sin optræden, sin påklædning og sine tekster var for fræk til at være en passende arvtager af de sale og rum, hvor de selv så længe havde tjent og tilbedt Gud i noget mere andægtig stil.

Katy Perry, der selv er vokset op i en stærkt religiøs familie, besøgte angiveligt nonnerne på et tidspunkt og skal have vist dem sin tatovering af Jesus og sunget en salme for dem.

Men, sagde søster Rita Callanan siden til Los Angeles Times:

»Jeg fandt hendes videoer. Jeg brød mig ikke om noget af det«.

Stilen er lidt blandet, men efterspørgslen tydeligvis stor på den pragtejendom i Hollywood, som tidligere var katolsk kloster, og som pop-stjernen Katy Perry nu ønsker at købe - mod de gamle nonners ønske. Foto: Nick Ut/AP

Så sælger nonnerne da bare selv

Og med en for deres fag og alder overraskende handlekraft besluttede nonnerne sig så ellers for at gøre noget ved sagen. Og valgte i stedet at sælge hele molevitten til en lokal restauratør, Dana Hollister, der havde planer om at bygge et hotel på stedet.

Det var der kun ét problem i: I følge ærkebiskoppen havde søstrene slet ikke ret til at sælge ejendommen uden godkendelse fra ham og vatikanet. Hvilket han i 2016 fik rettens ord for.

Fredagens retsmøde var et led i søstrenes appelsag, skriver Newsweek, og få timer før sin død udtalte Catherine Rose overfor Fox tv-stationen KTTV: »Til Kate Perry: Vær så venlig at stoppe! Det gavner ingen, men sårer mange mennesker«.

Let forsinket forsoning

På trods af, at de var modstandere i retssagen, ilede ærkebiskop José Gomez med at fremsætte en erklæring om, at den afdøde søster Catherine Rose Holzman, som aflagde sine nonneløfter i en alder af 18 år, har tjent kirken dedikeret og med kærlighed i mange år og bebudede en messe for hendes sjæl.

Den juridiske kamp om det gamle kloster fortsætter tilsyneladende.

På hjemmesiden til støtte for søstrenes kamp for at holde pop-sangerinden fra matriklen (standwiththesisters.org) var der lagt et billede af den afdøde Catherine Rose Holzman op - smilende foran en kop kaffe og en vaffel med et ordentligt bjerg af softice. Fulgt af ordene:

»Hvil med englene vores dyrebareste skat«.