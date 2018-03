Næste uges kultur: Kan man lave en animationsfilm om van Gogh, malet med karakteristiske mættede farver, så det giver mening?

BØGER

Jacob Skyggebjerg: Hjælp. Gladiator. Udkommer 13. marts

Forbillederne er Hemingway og Rifbjerg, ikke mindst hvad produktivitet angår, fortalte Jacob Skyggebjerg i forbindelse med udgivelsen af romanen ’Jalousi’ sidste år.

Nu, mindre end et år senere, er romanen ’Hjælp’ klar. Den bærer undertitlen ’Vidnesbyrd fra den danske retsstat. Et justitsmord’. Skyggebjergs fjerde bog bygger på egne oplevelser med det psykiatriske system, efter at han i 2008-13 afsonede en behandlingsdom, fortæller forlaget.

»Det er ligesom en fabrik, som folk bliver kørt igennem. Det er måske nok et system, som har en idé om, at det gerne vil hjælpe mennesker, men så må det bare erkende, at det er mennesker, det har med at gøre, og ikke småkager«, uddybede Skyggebjerg i et interview i Bøger i går.

Men romanen er ikke et angreb på de mennesker, der arbejder i systemet, pointerer han. På en af bogens første sider skriver han da også: »Til alle implicerede. Tak«. Roman? Vidnesbyrd? Opsang? Forfatteren Skyggebjerg er ikke for ingenting også en markant debattør.

BEAT

Kira Skov: The Echo of You. Album ude 16. marts

For et år siden mistede Kira Skov sin mand og musikalske makker, Nicolai Munch-Hansen. Hun har bearbejdet sin sorg ved at skrive sange til ham. Sange om livet, om den pludselig død, om tomrum og tab. Og med litterært medspil fra ’Den tibetanske dødebog’ og forfattere som Rainer Marie Rilke og Naja Marie Aidt. Et af den slags album, der nok er lavmælt, men alligevel larmer inden i lytteren.

DESIGN

Kalligrafisk lyrik. Faaborg Museum. 17. marts-6. maj

Bent Rohde har i en menneskealder været et af de væsentligste navne inden for dansk grafisk design og bogkunst. Han har været underviser på Den Grafiske Højskole, genskrevet den italienske skrivebog ’La Operina’ fra 1522 og lavet et hav af smukke bomærker og monogrammer for blandt andre dronning Margrethe, auktionshuset Bruun Rasmussen, Københavns Universitet og mange flere.

I juli fylder han 90, og i den anledning afholder Faaborg Museum udstillingen ’Kalligrafisk lyrik’, der tager udgangspunkt i Bent Rohdes seneste værk af samme navn, men suppleret med både nye og ældre værker.

I vores digitale tidsalder kan kalligrafien være et modstykke til de mange computerbaserede muligheder, og den byder sig til med pen, pensel, papir og bogstaver som de væsentligste redskaber.

Bent Rohdes omfattende produktion er enestående i Danmark inden for dette felt.

Kommer man forbi Faaborg, må man ikke snyde sig selv for denne udstilling på det smukke museum.

FILM

Loving Vincent. Instr.: Dorota Kobiela og Hugh Welchman. Premiere 15. marts

Kan man lave en animationsfilm om Vincent van Gogh, som fra start til slut er malet med kunstnerens umiskendelige dramatiske strøg og karakteristisk mættede farver? Altså på en måde, som giver mening? Den polsk-britiske film ’Loving Vincent’ vandt prisen som bedste animation ved European Film Award og var med i Oscar-opløbet, hvor den dog blev slået af Pixars ’Coco’.

OPERA

La voix humaine og Hertug Blåskægs borg. Palais Garnier, Paris. 17. marts til 11. april

Ak ja, april i Paris ... men i marts også, må man sige, når man ser, hvad det er for en double-bill, man kan opleve på den ældste af Pariser-operaens to scener, Palais Garnier, fra nu på lørdag og til 11. i næste måned. En af operarepertoirets stærkeste enaktere, den blodigt symbolske ’Hertug Blåskægs borg’, er sat op sammen med franskmanden Francis Poulencs dramatiske ’La voix humaine’ om en kvindes sidste telefonopkald til den mand, hun elsker, men som ikke længere elsker hende.

Canadieren Barbara Hannigan synger Poulencs opera efter en historie af Jean Cocteau, tyske Ingo Metzmacher dirigerer – de er begge eksperter i nyere kompositionsmusik – og så ville man egentlig bare gerne til Paris et smut.