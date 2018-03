Prisvindende arkitekt beskyldes for sexchikane

Den 83-årige prisvindende arkitekt Richard Meier beskyldes for at have udsat fem kvinder for sexchikane. Det skriver The New York Times.

Ifølge avisen kan de tidligste beskyldninger om episoder dateres helt tilbage til i 1980'erne.

Fire af kvinderne, der nu står frem og fortæller om episoderne med arkitekten, har arbejdet for hans firma. Flere af dem påstår, at Richard Meier angiveligt skal have blottet sig for dem.

En af dem er Richard Meiers dengang 24-årige assistent, Laura Trimble Elbogen. I løbet af hendes første uge skal han angiveligt have inviteret hende hjem på et glas vin for at fejre det nye job. Her viste han hende nøgenbilleder af andre kvinder og bad hende efterfølgende om også at smide tøjet.

På grund af frygten for at miste jobbet, og fordi hun var intimideret af stjernearkitekten, valgte den 24-årige i lang tid at tie om episoden. Da hun i sidste ende gjorde det, blev hun fyret på grund af 'nedskæringer'.

Den femte, møbeldesigneren Carol Vena-Mondt, mødte ham, mens han arbejdede på den ikoniske bygning, 'Getty Center' i Los Angeles.

Hun fortæller, at Richard Meier angiveligt skulle have forsøgt at tvinge hende til »seksuel aktivitet«. Ifølge The New York Times måtte hun flygte fra hans lejlighed, efter han havde tvunget hende med i seng.

Selv fortæller arkitekten, at han er »dybt foruroliget og flov«. Han har i kølvandet på beskyldningerne valgt at tage en seks måneder lang orlov fra arkitektfirmaet, 'Richard Meier & Partners Architects', som han selv var med til at stifte.

I 1984 vandt han den meget prestigefyldte pris, 'Pritzker Architecture Prize', der også kaldes for arkitekturens Nobelpris.