Ugens kulturforbruger var med til at sige farvel til Gulddreng: »Fedt, han har taget røven på alle, og samtidig var jeg lidt foruroliget over det hele«

Musik

M.I.A.

Kulturforbrugeren Tine Fischer er uddannet i film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Siden 2003 har hun været direktør for filmfestivalen CPH:DOX, som hun var med til at grundlægge, og som begynder i morgen (onsdag 15. marts, red.).

»Normalt hører jeg meget varieret musik, men lige nu lytter jeg faktisk mest til M.I.A., som vi viser en film om under festivalen. Hun har de seneste år været en lidt kontroversiel figur, som er raget uklar med alt og alle. Og jeg var egentlig lidt træt af hendes evige peter-på-tværs. Men det der utilpassede væsen, hun er, det er også hendes kæmpe styrke. Filmen er virkelig en af de bedste portrætfilm, jeg længe har set, og den kommer så tæt på hendes indre anarkist, at man overgiver sig i ren aktivistisk begejstring. De seneste måneder har jeg arbejdet til klokken l-o-r-t mange aftener, og så har det været så godt at få noget M.I.A.-energi ind i kroppen. Godt at genlytte hits som ’Bad Girls’ og ’Paper Planes’«.

Teater

Det Kongelige Teater: ’Scener fra et ægteskab’

»Jeg har haft så travlt med arbejdet, at der ikke har været tid til så meget andet. Men jeg har faktisk været i teatret for en måneds tid siden, hvor jeg så ’Scener fra et ægteskab’. I forhold til Ingmar Bergmans originale manuskript er konceptet, at man har byttet om på rollerne. Det er et væsentligt greb at se, om det gør en forskel at vende fortællingen på hovedet, men jeg havde tænkt, at det ville være opleves mere radikalt. Hvad der til gengæld virkelig var fedt sidste år, var ’Interpassivities’ af Jesper Just i samarbejde med Corpus. Alt i forestillingen var på spil, det var ikke til at se, hvem der var dansere, hvem der var publikum, alt var hele tiden i en overgang fra at være noget til at blive noget andet, og der var ingen steder, du kunne gemme dig. Oplevelsen sidder stadig i kroppen, og det er måske det bedste teater, jeg nogensinde har set. Just er genial!«.

Film

’The Raft’

»Inden for de seneste tre måneder har jeg set sindssygt mange film, mange af dem på computeren, og når festivalen er slut, glæder jeg mig til at skulle i biografen igen. Jeg har for eksempel ikke set ’The Shape of Water’ endnu. Men i forgårs så jeg ’The Raft’, en superinteressant film om et socialt eksperiment i 1970’erne, som man absolut ikke må misse«.

Koncerter

Gulddreng i Royal Arena

»Det er ikke noget, jeg nødvendigvis er stolt af, men min seneste koncert var Gulddrengs afskedskoncert, som jeg var til med min 10-årige datter og hendes veninde. De var begge ekstatiske og sørgmodige på samme tid, men 100 procent involveret i det, der foregik. Jeg havde en oplevelse af at tænke: Fedt, han har taget røven på alle, og samtidig var jeg lidt foruroliget over det hele. Det var en virkelig underlig realityoplevelse«.

Bøger