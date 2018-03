Råbte han »pædofile møgsvin«? Ny roman deler vandene Anmelderne står milevidt fra hinanden, når de vender og vejer Jacob Skyggebjergs nyeste bog, ’Hjælp’. En ting er de dog enige om: Bogens bedste tekster er bidder fra patientjournalen.

Det er ikke alle tekstafsnit i bogen ’Hjælp’, forfatteren Jacob Skyggebjerg selv har bedrevet. Desværre for forfatteren er det de uddrag, der stammer fra hans egen patientjournal, der vækker størst begejstring hos bogens anmeldere.

For meningerne om den samlede vurdering af bogen er særdeles delte: Politiken giver fire hjerter, Kristeligt Dagblad tre stjerner, og Weekendavisen er langtfra i sit jublende hjørne: »Bogen mangler kunstnerisk overbygning og er ikke i nærheden af at fungere som roman«.

Om Jacob Skyggebjerg har formået at skrive en bog, der rent faktisk fungerer samlet som en roman, flagrer derfor som det store spørgsmål.

Historien starter, da en ung Skyggebjerg en aften går ned ad gågaden i Vejle, hvor han efterfølgende kommer i tumult med nogle dørmænd foran Crazy Daisy.

Han ender med at blive anholdt, og det bliver påstand mod påstand i retten – nikkede han en skalle eller ej, og råbte han »pædofile møgsvin«? En bagatelsag, der ender med at få store konsekvenser, fordi Skyggebjerg i forsøget på at slippe for fængsel og i stedet få en behandlingsdom lyver om sin mentale tilstand og siger, at han er skizofren.

Det bliver begyndelsen på fem års behandlingsdom, hvor Skyggebjerg følte sig uretfærdigt behandlet, fordi han ikke mener, at han i situationen kunne handle anderledes. ’Hjælp’ er historien om et retsvæsen og et psykiatrisk system, som Skyggebjerg hader af hele sit hjerte.

Weekendavisens Klaus Rothstein beskriver bogen: »Litterært set er ’Hjælp’ mislykket, alt for uopfindsomt fikseret på en til overflod gentaget pointe om personalet som ’fodsoldater’, blottet for den skriftæstetiske nerve, der kunne retfærdiggøre bogen som netop roman«.

En lise for læseren

Kristeligt Dagblad slækker heller ikke på kritikken. Avisens journalist Rasmus Vangshardt fremhæver, at det er inddrag fra Skyggebjergs journal, der fungerer bedst i bogen.

Disse passager, som det ikke er forfatteren selv, der står bag, bliver en lise for læseren. Teksten, der derimod kommer fra forfatterens egen hånd, skinner af en »passivt-agressiv bedrevidenhed«, fortæller Vangshardt:

»Stædigheden er forståelig, men at hævde, at han ’ikke kunne handle anderledes’, er en besynderlig forlængelse af systemet, ikke dets modsætning, fordi den personlige ansvarsløshed tydeligvis dyrkes. Bogen kunne have fået en anden nerve, hvis jeget havde prøvet med pælen i kødet snarere end de evige smøger i kæften«.

Politikens Alexander Vesterlund giver bogen fire hjerter med ordene: »Fascinerende læsning om, hvad sproget gør ved os« og lægger vægt på passagerne fra journalerne som noget af det fascinerende.

Samtidig stiller Politiken sig stærkt uenig med Weekendavisen i forhold til, om bogen fungerer som en roman, da Vesterlund afslutter med ordene:

»Som roman betragtet er bogen en eksplosiv og forførende bastard, der trækker tæppet væk under både sig selv og læseren«.

Konklusionen kunne derfor være, at patientjournaler skal udgives oftere.