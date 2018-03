Der er noget passivt-aggressivt og nedladende over at sige 'jeg tænker' i stedet for 'jeg mener'

»Jeg tænker, altså eksisterer jeg«, er filosoffen Rene Descartes kendt for at have ment. Der er mange danskere, der i øjeblikket eksisterer så. Alle steder fra lyder det: »Jeg tænker«.

Her er nogle helt nye eksempler fra aviserne:

Ugens ord Marianne Rathje er sprogforsker, ph.d. ved Syddansk Universitet, har tidligere været ansat i Dansk Sprognævn og har sprogbloggen Sprogspionen. Hver mandag skriver hun en klumme om sprog.

»Jeg tænker, at det her var det sidste internationale løb«. Siger en skiløber til B.T. Han ’tror’ ikke, han ’tænker’.

OMG! Føler denne psykolog slet ikke ansvar for sin klient? Så sig dog for pokker: »Du skal i behandling. Nu!«

»Jeg tænker, at I to skal ud at spise en solid frokost sammen«, tænker Helle Joof højt i Berlingske om Morten Sabroe og den kvindelige kritiker, der sablede ham ned for nylig. Hvorfor ’synes’ Hella ikke?

»Jeg tænker, at vi skal drøfte den del med kommunen, når der er en mere konkret plan for bycyklerne i byen«. Siger en direktør til Jyllands-Posten. Hvorfor siger han ’tænke’, når han i virkeligheden ’mener’ det?

Og: »Jeg tænker, at det er Müllers manglende evne til at fortrænge eller fornægte, der er hendes etiske kraft«, skriver litteraturanmelder ved Politiken, Lillian Munk Rösing, om forfatteren Herta Müller. Hvorfor ’tror’, ’synes’ eller ’mener’ Lillian ikke?

Fordi det er mindre farligt at tænke end at mene, synes og tro. Forestil dig en mand, der til sin kone siger:

»Jeg tænker, at vi har nogle problemer, vi skal have snakket om«.

Meget forsigtig og utrolig fimset er denne mand. For det er bare noget, han tænker. Hvis han nu havde sagt: »Jeg synes, at vi har nogle problemer, vi skal have snakket om«, så har vi straks mere ansvar på banen og meget mere mand: Denne fyr forpligter sig faktisk på, at han har en holdning til noget. Konen vil måske i højere grad lytte til ham, når han siger ’tænke’, fordi han dermed farer med lempe, men hvis han overfører ’tænke’-virussen til komplimenternes boldgade og siger: »Jeg tænker, at du er smuk i aften«, så vil konen nok spekulere over, hvorfor han tager forbehold – var det hendes numse, der var for stor? – og ønske sig en mand, der sagde: »Jeg synes, du er smuk i aften«.

Det smitter

Hvorfra kommer denne angst for ansvar, der manifesterer sig sprogligt i ’Jeg tænker at’? Ja, du kan jo prøve at tænke tilbage på de gange, du har været til psykolog. Og hvis du ikke har det, kan du prøve at se, hvordan online terapeuter, sexologer og rådgivere skriver på nettet:

»Jeg tænker, at du vil have gavn af at få professionel hjælp til at lære dine følelser bedre at kende«.

Kan du mærke det terapeutiske rum omkring dig? Det er psykologen, der er bange for at sige, hvad hun mener eller synes eller tror, for hun vil jo ikke presse noget ned over hovedet på dig: Erkendelserne skal helst komme til dig – selv. Engang sagde hun: »Hvad synes du selv?« Men det blev kritiseret for for meget ansvarsforflygtigelse, så nu siger hun i stedet ’Jeg tænker’.

»Jeg tænker, at du kan bruge nogle af punkterne til at få vendt nogle af dine tanker om, at du ikke er god nok«, er et andet eksempel. Og her kommer den grummeste, jeg er stødt på: »Og jeg tænker, at du har brug for egentlig behandling«.

Er det mon det engelske, der endnu en gang har sneget sig ind?

OMG! Føler denne psykolog slet ikke ansvar for sin klient? Så sig dog for pokker: »Du skal i behandling. Nu!«.

Der er også noget passivt-aggressivt og nedladende over udtrykket. »Jeg tænker, at du er vred nu, og at du skal falde ned, før vi kan tale«. Nej, må man så hellere bede om, »Nu synes jeg, du skal holde din kæft« – der ved man da, hvad modparten mener. Men med ’tænker’ lufter man blot tanken, og så kan man ikke holdes op på det, man egentlig mener. For det var jo bare en tanke – ikke noget, jeg ligefrem syntes eller mente eller troede, ikke resultatet af en tankeproces, bare selve tanken. Det er i hver fald det, man påstår med udtrykket.

Og det er ikke kun behandlersproget, der har udviklet, hvordan vi bruger ’tænke’. Også inden for eventbranchen ’tænker’ man. Forestil dig en eventmanager, der skulle forberede en stor påskefest: »Jeg tænker gule farver, æg, chokolade, jeg tænker runde borde og musik«.