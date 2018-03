Træt af samfundet? Tag en blanket og meld dig ud Kunsthal Aarhus har åbnet dørene til en ny udstilling om borgernes traumatiske møde med de offentlige instanser, som trækker love og regler og kontrol ned over os. Kunsthallen har endda opfundet en diagnose for den tilstand.

Kunne man ikke bare blive meldt ud af samfundet? Få anmassende offentlige instanser til at holde sig væk bare et års tid eller to med deres skatteforhold, skolevalg, boligsager, børnevacciner, pensionssager, eller hvad man nu heller ikke kan gennemskue, hvis man har ondt i livet og har fået nok.

Faktisk findes udmeldelsesblanketten. Lige nu ligger den i Aarhus. Klar til at blive udfyldt.

’Udmeldelse af samfundet’ hedder formularen, som kan indsendes til et ukendt kælderkontor på Gyldenløvesgade i København.

»Jeg er indforstået med, at jeg opsiger statsborgerskab, post- og folkeregisteradresse, navn, personnummer, stemmeret samt tilslutningsmuligheder til gas, vand, varme ...«, begynder teksten.

Derefter fortsætter opremsningen af institutioner, man kan få så meget for meget af, at den kunstfaglige direktør på Kunsthal Aarhus, Jacob Fabricius, har opfundet en diagnose med skelen til den alvorlige posttraumatiske belastningsreaktion, ptsd. Han mener, at vi som individer i et højhastighedssamfund er ramt af Post Institutional Stress Disorder.

Eller pisd, som bliver til pissed, når man udtaler det på engelsk – godt indebrændt og aggressiv.

Samfundet ramt af pisd

Med den diagnose som titel på en ny udstilling vil omkring 40 kunstnere fra ind- og udland de næste ti måneder kaste lys på den hjemmelavede og ikke-kliniske diagnose, som mange af os måske bærer rundt på som langtidseffekt af et senmoderne liv med institutioner, systemer, regler, normer og samfundsinstanser, der vil i kontakt med os i alle livets forhold.

Fra vi kommer til verden og tager det første åndedrag, får vi et cpr- nummer og bliver registreret. Vi kan ikke blive fri Jacob Fabricius, kurator

Jacob Fabricius er bevidst om, at den tunge lidelse ptsd ikke kan sammenlignes med en diagnose opfundet til en udstilling som en leg med ord og begreber, men der er linjer at trække:

»Ptsd opstår som reaktion på en voldsom belastning, og symptomerne kan vise sig mange år efter. Men det er interessant at spørge, om flere års arbejdsløshed eller et skoleliv under pres eller lovgivningen eller et fængselsophold eller et liv med hospitaler og andre institutioner også kan sætte sig som en stresstilstand. En pisd. Og det er omdrejningspunktet for den her udstilling«, siger han.

»Der er en kunsthistorisk tradition for systemkritik, og det er den, vi tager op med begrebet pisd. Jeg mener, at man godt kan sige, at vi som samfund er ramt af pisd«.

Institutioner tromler eksempelvis ind over borgeren med krav og pligter: Husk nu dit, og få endelig gjort dat. Kom i gang, om du magter det eller ej. Og i morgen vil det sikkert være for sent.

»Vi er på hele tiden, og i mange erhverv er arbejdstiden ophævet. Vi har aldrig fri, og mange af de jobs, vi har i dag, vil ikke findes om få år, så vi er under pres hele tiden. Vores hjerner overophedes, og ligesom det gælder for ptsd, har det store konsekvenser for dem, det rammer«, siger Jacob Fabricius.

Og folk ved det godt. I kunstdirektørens eget nabolag okser mænd over 50 år rundt på mountainbikes, så deres kroppe kan holde til tempoet – og går til yoga og tager på yoga retreat, for at også sjælen kan følge med.

Kunstnere kommer til undervejs

Foreløbig har Kunsthal Aarhus bedt kunstnere fra ind- og udland om at levere eller producere hver sit værk, som skal kommentere på, hvordan livet med institutioner kan påvirke os som individer.

Hver uge i de kommende ti måneder vil et nyt værk komme til, og til sidst vil der være pres på udstillingsrummet – ligesom der kan være pres på individet i et gennemsnitligt levet liv. Og ligesom livet er uforudsigeligt, er det uvist, også for Kunsthal Aarhus, hvem flere af kunstnerne i udstillingen vil være, siger Jacob Fabricius.

Ved åbningen er udstillingsrummet derfor temmelig tomt, og det eneste værk er Jes Brinchs ’Udmeldelse af samfundet’.

Her kan man udfylde blanketten ’Jeg melder mig hermed ud af samfundet’. Værket er fra 1993, men som ophavsmanden og kunstneren selv siger: »Værket blev lavet ud fra en følelse, som mange havde af ikke at orke mere. Det påfaldende er, at det stadig er aktuelt«.

Jacob Fabricius bruger derfor den både humoristiske og utopiske blanket som afsæt for sin udstilling.

»Fra vi kommer til verden og tager det første åndedrag, får vi et cpr-nummer og bliver registreret. Vi kan ikke blive fri«, siger han.