Gå væk, kat: Hverdagsfoto af et ungt russisk par, sløret af kærlighed, vinder fornem fotopris Katinka Husteds billede af et par, hyllet ind i deres egen verden, så katten ikke kan nå dem, er blevet kåret til årets pressefoto i Norge.

Syv russiske og syv nordiske fotografer byttede fortællinger: De russiske stillede skarpt på syriske flygtninge i Holbæk og Hillerød og på hjemmeværnskrigere med Dannebrog på skulderen. Og de stillede bevidst ikke skarpt, da de dokumenterede en blind danskers liv.

De skandinaviske fotografer tog derimod på forældreskole i Sankt Petersborg og fotograferede unge mænd, der opdagede, at de kunne tage sig af et spædbarn. De opsøgte tvangsforflyttede indbyggere fra den flor ængst oversvømmede by Mologa, der blev ofret som reservoir for et af Stalins vandkraftværker.

De fotograferede reminiscenserne af outreret dekadence fra en tid med en friere familiemoral, eller tog, som norske Katinka Husted, der har taget billedet herover, metroen ud til en af Sankt Petersborgs endestationer og indfangede med en fotoserie den russiske middelklasses håb om et bedre liv.

Fotografierne blev til på en masterclass for fotojournalister på Nordisk Journalistcenter, som nu med støtte fra Nordisk Ministerråd har udgivet billeder og tilhørende små essays i bogen ’Next To Me’.

Muligheden for at slippe ud

I en tid, hvor gamle fjendskaber mellem øst og vest vokser frem igen, har det været tanken at lade de 14 fotografer se og forstå hinandens liv gennem kameralinserne. Alle fotograferne var både i København og Sankt Petersborg, og Katinka Husteds billede af et par, hyllet ind i deres egen verden, som end ikke en kat kan forstyrre, er også blevet kåret som ’Årets bilde’ eller det, der i Norge svarer til årets pressefoto.

Juryen udvalgte billedet fra ’Next To Me’-projektet mellem bunker af fotografier om krig og konflikt. De billeder er også vigtige, understregede dommerne, men de faldt for et »smukt, absurd, humoristisk og uventet« hverdagsfoto af et ungt par, som er hyllet i et slør af kærlighed og står sammen, uanset forfejlede russiske utopier.

Fotografiet, som er en del af en fotoserie, er taget i et russisk boligområde i 22 etager, Greenlandia, opført i 2012 for en voksende middelklasse, som flyttede ind med løfter om »æbletræer, grønt græs og et moderne liv«, som det hedder i bogen.

I dag er det så som så med både æbler og moderne livsstil, men for parret på billedet, Vlad Belomoin og Alina Snigirjova, begge 18 år og fra Uralbjergene, blev Greenlandia muligheden for at slippe ud af de trange rammer hjemme hos forældrene og få et privatliv i egen lejlighed.

De har ikke fået nogen venner i Sankt Petersborg, men de har hinanden. Nåhja, og katten Jesenin. En pelset type med skarpe kløer og åbenlyst kontantbehov.