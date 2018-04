Ny selfie-park i Indonesien kopierer skamløst kendte kunstnere Et prikket rum i den indonesiske park ligner til forveksling den japanske kunstner Kusamas installation 'Obliteration Room'. Resten af parken er også fuld af kopier.

Det er et hvidt rum fuld af farverige prikker. Prikkerne er klistermærker som de besøgende selv skal sætte op på væggen. De fleste af gæsterne foreviger sig selv i det prikkede univers. Prik, prik, prik - selfie.

For de mange af Politikens læsere, der i 2015 og 2016 besøgte Louisianas hyperpopulære retrospektive udstilling med den japanske kunstner Yayoi Kusama, vil beskrivelsen af den her oplevelse lyde genkendelig.

Nu har en forlystelsespark i Indonesien - en såkaldt selfiepark - ved navn Rabbit Town tilsyneladende skamløst kopieret den japanske kunstners kendte installation. Det skriver Art Net News.

Foto: @rabbittown.id/instagram Foto fra selfie museet Rabbit Town i Indonesien.

Foto: Torsten Silz/AP Yayoi Kusamas installation på Wilhelm-Hack Museum i Ludwigshafen i Tyskland. Foto: AP Photo/dapd, Torsten Silz

Og det er ikke den eneste verdenskendte kunstner den indonesiske selfie-park øjensynligt har ladet sig inspirere kraftigt af.

Også den afdøde amerikanske kunstner Chris Burdens kunstinstallation 'Burning lights' kendt for sine hvide lygtepæle på LA-museet LACMA, har Rabbit Town efter alt at dømme set virkelig meget efter i kortene.

På parkens Instagram-konto har brugere, der har gjort opmærksom på, at museet stjæler deres installationer fra kunstnere, imidlertid oplevet at få deres kommentarer slettet fra Rabbit Towns Instagram-konto, skriver Art Net News.

Også den velbesøgte amerikanske 'museumskæde' Museum of Ice Cream beskylder Rabbit Park for at kopiere deres visuelle koncepter på deres museer.

Rabbit Town har ind til videre ikke haft lyst til at udtale sig til Art Net News om, hvor deres inspiration til parkens selfie-installationer kommer fra.