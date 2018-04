Kathrine Marie Guldager: #MeToo er også en påmindelse om, at frigørelsen af kvinder og børn er ganske ny

Engang på Louisiana skulle jeg deltage i en samtale med Ida Jessen. Hun skulle fortælle om sine seneste noveller, ’Postkort til Annie’, og jeg skulle fortælle om det seneste bind i Køge-krøniken.

Bjørn Bredal interviewede, og salen var fuld, så vidt jeg kunne se: Vi havde lyset i øjnene. Det var meningen, at vi skulle stille hinanden spørgsmål, så det ikke kun var Bjørn Bredal, der sad med initiativet. Det gjorde vi så. Vi talte om at skrive kort, om at skrive langt og researchtungt. Ida Jessen spurgte, hvordan jeg orkede at skrive sådan et kæmpeværk.

Pludselig må jeg have været uopmærksom, for Bjørn Bredal havde spurgt Ida Jessen om et eller andet, uden at jeg havde hørt, hvad det var.

Hun svarede: »Ja, det er vel det, mange af mine bøger handler om. Hvad gør man, når kærligheden er blevet til magt? Hvordan kommer man tilbage?«.

Jeg kan huske, at jeg tænkte: Man kommer ikke tilbage. Hvis kærligheden er blevet til rå magt, er det slut.

Det var selvfølgelig parforhold og ægteskaber, vi talte om.

Vi har ikke magt over vejret, pludselig sygdom, anerkendelse og succes. Vi har ikke magt over kærligheden

Jeg kom til at tænke på situationen igen her i forbindelse med Politikens serie om filmbørn, der er blevet misbrugt. For hvad er det for et opgør, vi er vidne til? Det kan ikke være tilfældigt, at disse vidnesbyrd kommer frem nu, kort efter alle afsløringerne om, hvad der er foregået på Zentropa. Lige i kølvandet på #MeToo-bevægelsen.

Vi må være parate på en eller anden måde. For selve det, at disse beretninger nu endelig, endelig når op til overfladen og bliver taget alvorligt, er jo et vanvittig godt tegn. Frem for alt er det en påmindelse om, at frigørelsen af kvinder og børn egentlig er ganske ny.

For nylig sad jeg for eksempel og så en udsendelse om nordiske dronninger sammen med min datter, og jeg var tæt på at slukke, da den søde speakerstemme sagde, at det jo var helt almindeligt, at dronningen måtte stille sig til rådighed for kongen, når han ønskede. Min datter på otte spurgte selvfølgelig: »Hvad betyder det, mor, at hun skal stille sig til rådighed?«.

Host, host.

Men det er ikke ret lang tid siden, at det var en udbredt opfattelse, at kvinden i et ægteskab skyldte sin mand sex. Konesex kaldtes det. Hvilket sørgeligt ord. Hvis ikke manden dengang havde haft magt over kvinden, var det ord måske aldrig blevet opfundet. Det er heller ikke ret lang tid siden, at nogen mente, at forældre skulle have lov til at slå deres børn.

I har de tyranner, I fortjener, slutter Pontoppidan novellen ’Isbjørnen’. For kvinder og børn var det i mange år ikke sandt. Igennem historien har der været overvældende mange tyranner, ingen har fortjent. Ikke ét filmbarn havde fortjent deres magtmisbrugende instruktører. I et ægteskab er sammenblandingen af kærlighed og tvang ødelæggende, i filmbørnenes tilfælde er der tale om livsvarige men.

Men måske kan deres beretninger hjælpe os med at forstå, præcis hvor alvorligt det er, når vi bruger magt over for andre.

Måske kan vi også bruge denne højhellige påskedag til at minde os selv om, at vi alligevel ikke har magt over de ting i livet, der virkelig betyder noget: Vi har ikke magt over vejret, pludselig sygdom, anerkendelse og succes. Vi har ikke magt over kærligheden.

Vi kan ikke tvinge hverken Gud, vores mand eller vores børn til at elske os, og hvis vi prøver, ødelægger vi det bare.