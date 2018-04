I dag skal Bill Cosby igen for retten: Anklagerne er de samme, men #MeToo har ændret spillereglerne

Gammelt forlig kan være et tveægget sværd

Cosbys nye hold af forsvarsadvokater tæller blandt andet Michael Jacksons gamle forsvarsadvokat Tom Mesereau, der i 2005 fik den verdenskendte popsanger frikendt for en række anklager om seksuelle overgreb mod børn. Og allerede nu fornemmer man, at der med Tom Mesereau i spidsen vil blive lagt en mere konfrontatorisk stil i forsvaret af Cosby.

Andrea Constand havde et motiv, og det var at tjene penge på at anklage nogen på et falsk grundlag Kathleen Bilss, forsvarsadvokat for Bill Cosby

Allerede i efteråret blev sagen udskudt, fordi Cosbys nye advokathold bad om tid til at sætte sig grundigt ind i sagens aspekter. Det er ikke unormalt, men for en uge siden forsøgte Tom Mesereau at forhale sagen yderligere ved at pointere, at sagens dommer, Steven O'Neill, er gift med en kvinde, der fører sager på vegne af ofre for seksuelle overgreb.

Forsvarsadvokaterne ønskede en ny dommer udpeget, men fik ikke medhold i deres argument om, at den nuværende dommer på grund af sin kones metier ikke skulle være i stand til at foretage en upartisk vurdering af sagen.

Tom Mesereaus hold vil efter sigende også driste sig til at bringe et potentielt afgørende forhold ind i sagen - et forhold, som det forhenværende advokathold konsekvent holdt sig på behørig afstand af, eftersom det kan vise sig at være et tveægget sværd.

Tilbage i 2005 indgik Andrea Constand et forlig i en civil retssag med Bill Cosby, hvor hun tilkæmpede sig et pengebeløb af en hidtil ukendt størrelse. Det beløb vil Tom Mesereaus forsvarsadvokater muligvis forsøge at kaste lys over, da det over for juryen vil kunne tegne et billede af en kvinde, hvis motiv er at tjene penge - ikke at få juridisk oprejsning.

»Andrea Constand havde et motiv, og det var at tjene penge på at anklage nogen på et falsk grundlag«, sagde en af forsvarsadvokaterne, Kathleen Bliss, ved en høring forud for genoptagelsen af Cosby-sagen.

Men strategien er risikabel, for et indblik i forliget kan lige så vel få juryens sympati til at tippe til Constands banehalvdel. For et højt forligsbeløb kan lige så vel være en indikation om, at Bill Cosby tidligere har været villig til at ofre store pengesummer på at købe Andrea Constands tavshed.

Forliget blev indgået i kølvandet på Constands første sagsanlæg mod Cosby, der kom et år efter, at hun første gang offentligt fortalte om Cosbys påståede overgreb mod hende.