»Det vigtigste nogensinde i den arabiske verden«: Saudi Arabien bruger 120 milliarder på ny kulturel turist-attraktion Kongedømmets pendant til jordanske Petra skal gøres tilgængelig for omverdenen.

Oldtidsbyen Mada'in Saleh i Saudi Arabien skal være en turistmagnet på linje med den arkæologiske berømthed 'Petra' i Jordan.

Det er i hvert fald saudiernes ambition, og derfor har kronprins Mohammad bin Salman underskrevet en aftale med Frankrig om udviklingen af området i den nordvestlige del af kongedømmet.

Aftalen, der strækker sig over 10 år og omfatter alt fra infrastruktur til udgravninger og museer, beløber sig ifølge The Art Newspaper til 120 milliarder kroner. Og projektet bliver da også i aftalen beskrevet som »det vigtigste nogensinde i den arabiske verden«.

Første saudiske Unesco-sted

Mada'in Saleh-området rummer blandt andet Nabataean-gravene, der som det første sted i Saudi-Arabien er kommet på Unescos verdensarvsliste.

Byen var centralt placeret på gamle handelsruter.

Siden 2003 har franske arkæologer samarbejdet med saudiske kolleger om udgravninger i området, hvor monumenter ligesom i Petra blev skåret direkte ind i sandstensklipperne.

Aftalen om udviklingen af Mada'In Saleh er blot en blandt mange, den saudiske kronprins underskriver under sit besøg i Frankrig.

Mandag blev der blandt ligeledes indgået et samarbejde mellem saudierne og Paris' Opera, der skal bestå kongedømmet med at opbygge et nationalt orkester og et opera-hus.