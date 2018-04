Seks hjerter til fremragende ny bog: Vi griner og griner, vi græder og græder, mens Helle Helles prosa fejrer sig selv Det kan næppe blive sørgeligere eller sjovere. Med sin sans for det banales poesi fortæller Helle Helle historien om en mor og en datter, der skal skilles ad. Hendes nye bog udkommer i dag.

Når man lige har læst en roman af Helle Helle, spidser man øre for, hvad der bliver sagt omkring én – i bussen, på gaden, i brugsen.

Helle har gjort det til en kunstart at aflytte dagligsprogets banaliteter, så de fremstår i al deres poesi, komik, mærkværdighed, intensitet.

I hendes nye roman kan vi for eksempel opleve denne ordveksling mellem to gymnasiepiger i en bus:

»Man har lov at være heldig/ Sådan er der så meget/ Det er, som man tager det«.

Samtalen fremstår som alt andet end udveksling af nyttig information, snarere er der tale om en rent social gestus, en udveksling af mellemmenneskelig opmærksomhed.

Helle Helle skærper vores hørelse, så vi kan høre, når der bliver sagt noget, selv om der ingenting bliver sagt, eller når der bliver sagt det modsatte af det, der siges. »Jamen skat, er du syg?«, siger moderen, da hun ringer hjem til datteren fra hospitalet. »Nej«, siger datteren. »Åh, det var synd«, svarer moderen.

Man kan sige meget med få ord. Det er princippet i den ’litterære minimalisme’. Og næppe kan en titel være kortere end ’de’. Men hvem er de?

I romanens allerførste sætning er der ikke noget ’de’, men et ’hun’:

»Senere går hun over markerne med et blomkålshoved«.

I andet afsnit dukker et ’de’ op:

»De bor over Klippehulen, derfra stammer det ufrivillige etagehår«. Nyd lige den sætning! Dernæst deles ’de’ op i to: ’Hun’ og ’hendes mor’. ’Hun’ er seksten år og skal til at begynde i gymnasiet. Hendes mor bestyrer en kosmetikforretning ved provinsbyens torv, hvor de bor, bare de to sammen.

På sin vis er ’de’ historien om, hvordan det er ved at slut med ’de’, og ’hun’ skal til at begynde, alene.

Det er ved at være slut på en radikal og smertelig vis, for hendes mor er meget syg, hvilket vi kun diskret oplyses om:

»I juni kan hendes mor ikke komme igennem sin syltetøjsmad«, »Hun passer forretningen nogle timer, mens hendes mor er til undersøgelse«.

Læseren spidser ører

Man kunne mene, at dette er så diskrete antydninger, at man let kan læse hen over dem, men ikke, når de står i en roman af Helle Helle. Fra første linje fremtræder romanens sprog så omhyggeligt, hvert ord så nøje udvalgt, at læseren spidser ører og hører, hvad hver sætning bærer med sig. Fra starten lader teksten os med diskrete midler fornemme, at dødens radikale separation hænger som en trussel over dem, over de to. Så kan man godt finde Kleenex-pakken frem.

Ud over et ’de’ og et ’hun’, er der et ’man’. ’Man’ præger de afsnit, hvor moderens rutiner beskrives med mildt vemodig hverdagsabsurdistisk humor. Der er afsnittet om, hvordan ’man’ lukker kosmetikforretningen for dagen:

’Man’ låser af, tømmer kassen, udvælger natkjole og håndsæber til at dekorere vinduesudstillingen med:

»Der er så mange kombinationsmuligheder, håndsæbe kan lægges i utallige figurer«.

Der er afsnittet om, hvordan ’man’ motionerer i sin dagligstue. ’Man’ traver godt rundt om spisebordet, ’man’ laver gulvøvelser og får øje på gulvsnavs og ignorerer det: »samler højst en lakrids op, men det er alligevel ikke en lakrids, der er man lidt for hurtig«.

Og så er der afsnittet, hvor dameblade og absurdisme genreblandes med stor komisk effekt i den minutiøse beskrivelse af, hvordan ’man’ laver ansigtsgymnastik.

Helle Helles prosaiske poesi opstår gennem den intense opmærksomhed i forhold til det banale. Det banales absurditet, det banales intensitet, det banales mærkværdighed, det banales skønhed, det banales ladethed. Det banale sprogs poesi, også når det gælder klang og rytme. Således er banale ordpar som »skrig og skrål«, »hals og hoved«, »hegn og huse«, »Niks! Biks!« og »hip som hap« med til at give romanens prosa dens klanglige og rytmiske vellyd.

Med ’de’ drister Helle sig til en radikal brug af præsens. Vi kender godt den historiske eller fortællende præsens, hvormed man på en mere indlevende måde fortæller om noget fortidigt. Men når præsens også bruges om noget, der er fortid inden for det fortalte univers, bliver det mærkværdigt, iøjnespringende: