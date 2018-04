Næste uges kultur: Dén bromance havde man ikke lige set komme

DESIGN

Ordnung Lass’ Sein. Officinet. Bredgade 66, Kbh. K. I dag til 29. april

I stedet for at dyrke orden og korrekthed går smykkekunstneren Camilla Prasch den modsatte vej. Hun har udfordret sin indre perfektionist og sit tyske ophav ved at omdøbe den kendte læresætning ’Ordnung muss sein’ til ’Ordnung Lass’ Sein!’ – ’Orden, lad den være!’. Hos Camilla Prasch kan den klassiske orden altså få lov til at sejle sin egen sø, og hun viser det helt konkret med en serie smykker, der er skabt af ødelagte og kasserede smådele.

I et brev har hun opfordret sine kunsthåndværk- og designkolleger til at sende hende de produktionsrester, som de ikke selv kunne bruge, og ud fra de rester har hun skabt smykkerne, der indgår i udstillingen ’Ordnung Lass’ Sein’. Det er smykkekunst, der matcher vor tids fokus på genbrug og bæredygtighed. Men det er også smykkekunst, der dyrker det vilde og det ukontrollerede. Bør ses. (lho)

BEAT

Sting & Shaggy: 44/876. Nyt album ude 20. april

Øh, hvad-for-noget? Har Sting og Shaggy lavet et album ... sammen? Altså, dén Sting fra The Police og en senere solokarriere som følsom englænder i New York og så dén Shaggy med tyggegummi-dancehall-hits fra slut-1990’erne som ’Boombastic’ og ’It Wasn’t Me’? Jep. De har fundet sammen på Jamaica og indspillet en favnfuld sange, der hylder rødderne på den musikalske ø. Om ikke andet kan man på forhånd ikke helt gætte, hvor dét samarbejde lander. (SL)

FILM

Hvad vil folk sige? Instr.: Iram Haq. Premiere torsdag

Den norskpakistanske instruktør Iram Haq tager udgangspunkt i sit eget dobbeltliv i ’Hvad vil folk sige?’ om 16-årige Nisha, der lever som lydig pakistansk datter i hjemmet og fester med hiphop og flirt med de norske gymnasievenner. Da hun bliver opdaget med en dreng på værelset, bliver hun sendt til fjerne slægtninge i Pakistan, hvor hun bliver tvunget til at brænde sit pas. Iram Haq viser scener med en hel del psykisk misbrug og fysisk vold for at udtrykke, hvordan en ung pige kan blive nedbrudt i eksplosive kulturmøder. (jg)

KLASSISK

Gunvor Sihm og Copenhagen Phil. Fredag 20. april kl. 19.30, Konservatoriets Koncertsal

Gunvor Sihm har været finalist i DR’s ’Spil for livet’, og i 2011 vandt hun en stilling som violinist i Copenhagen Phil. Som medlem af kvindestrygekvartetten Nightingale String Quartet har hun vundet internationale priser.

På fredag står hun frem foran sit symfoniorkester som solist i amerikaneren Philip Glass’ minimalistiske, men sandelig også dramatiske og virtuose 1. Violinkoncert. Det sker som optakt til en amerikansk temakoncert, hvor orkestret fortsætter med komponisten Edgard Varèses ’Ameriques’. Et avantgardeværk fra 1920’erne for stort orkester, der med sine blokke af lyd citerer fra både Mahler, Schönberg og Stravinsky, inden aftenen rundes af med Dvoraks 9. Symfoni, ’Fra den nye verden’. Copenhagen Phil er til lejligheden gjort større med elever fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og dirigenten hedder Giancarlo Guerrero. (TM)

KUNST

Afgang. Kunsthal Charlottenborg. Fra lørdag 14. april

Så er der ’Afgang’ igen for dimittenderne fra Det Kongelige Kunstakademis Billedkunstskoler. Men før 25 nyudklækkede kunstnere efter et seksårigt uddannelsesforløb skal ud at prøve kræfter med gallerierne, samlerne, museerne, fondene, kritikerne etc., skal de først vise, hvad de dur til her og nu. Det sker på den afgangsudstilling, som traditionen tro finder sted på Kunsthal Charlottenborg (nabo til Kunstakademiet) fra og med i går.

Det er kunstnerne selv, der har bedt Henriette Bretton-Meyer fra Kunsthallen om at kuratere udstillingen, og deres meget forskellige værker inden for så forskellige medier som maleri, video, skulptur, installation etc. kan ses på adressen Kongens Nytorv til 20. maj. (pmho)