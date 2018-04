Katrine Marie Guldager har brudt med sin familie: Skulle jeg altid bare være ked af det? Nej, naturligvis ikke. Der må være grænser for tyndskid

13 procent af voksne danskere har enten helt eller delvis brudt med deres forældre, viser en Gallup-undersøgelse, og cirka 10 procent har overvejet at bryde med forældrene, men altså ikke gjort det.

Det er jo svimlende høje tal. Samtidig er det tal, der bekræfter, at familier ikke bare er livgivende fællesskaber, systemer af støtte og kærlighed, der forsyner os med livsvidner og historie. Familier er også systemer af konfliktende værdier og moral, magthierarkier og anerkendelseskampe, hvor der naturligt nok er vindere og tabere.

Der er altid nogen, der kommer i klemme og rejser til Norge på ubestemt tid, nogen, der modtager overmål af omsorg og opmærksomhed, mens andre brækker ryggen og ikke får besøg på hospitalet, fordi de også selv er lidt ude om det.

Alle har ret til at forlade fællesskaber, der ikke respekterer dem

Klumme: Moderne mennesker 'Moderne mennesker' er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann.

Hvis man tror, at familier blot er et sæde for kærlig opbakning og positiv identitetsdannelse, er man nogenlunde lige så naiv, som hvis man tror, at Danmark engang var et et lille homogent land, hvor alle var glade, og der aldrig var krig. Familier er i høj grad også et centrum for sladder og eksklusion.

Og selvfølgelig er det tabu at bryde med sin familie, også selv om ingen gør det, medmindre det er deres egen psykiske overlevelse, der står på spil.

Men hvornår skal man bryde? Hvor meget skal man finde sig i? Det er nok dét, de 13 procent har fundet ud af. De 10 procent overvejer det stadig, og uanset hvad bliver det ikke godt.

Det er valget mellem pest eller kolera.

Vi skal leve vores eget liv

Jeg ved det, jeg er selv én af dem, der har brudt med familien.

Efter 10 år, hvor jeg skiftevis havde råbt og skreget og forsøgt at tilpasse mig og forstå, forstå, forstå, blev jeg enig med mig selv om, at det var på tide at bruge min energi på noget andet. Jeg blev enig med mig selv om, at der også i familierelationer må være et overskud af noget, der er godt, ellers giver det ikke mening.

Det virkede urimeligt, at jeg i årevis skulle føle mig forpestet af min families billede af mig, det virkede urimeligt, at jeg ikke kunne sove en uge før og en uge efter, at jeg skulle være sammen med dem. Skulle jeg altid bare være ked af det? Nej, naturligvis ikke. Der må være grænser for tyndskid, for nu at sige det på godt dansk.

Svend Brinkmann skrev i sidste uge i denne klumme, at vi er forpligtet af de fællesskaber, vi er udsprunget af, og jeg er meget enig.

Men jeg synes også, at vi skal huske, at vi, hvad enten vi er børn, søskende, koner eller kærester, er forpligtet til at bevæge os væk fra mennesker, der skader os, ikke kan se os, ikke kan forstå os og i øvrigt er ligeglade.

Både i familien og på arbejdspladsen er vi også forpligtet til at bryde ud af roller, der ødelægger os, vi er forpligtet til at leve det ene liv, vi har. Og ikke nogle fucking andres.