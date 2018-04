Kulturkommentar: Sådan kurerer du dig selv for Trumps træthedssyndrom

Det sidste halve år har jeg lidt af træthedssyndromet Trump (på engelsk Trump fatigue). Det er ikke diagnose, jeg har behøvet at konsultere min læge for at få. Ligesom med andre diffuse sygdomme såsom amalgamforgiftning og fibromyalgi havde der ikke været noget at finde ved laboratorieprøver eller røntgen, som kunne bekræfte diagnosen. Den stillede jeg selv.

Men den var god nok. Træthedssyndromet bredte sig fra USA til Europa i 2017. Ligesom ved andre sygdomme skal man for guds skyld lade være med at læse om den på nettet. Her bliver en mistanke om en fodvorte til en mistanke om hudkræft, og pludselig er du terminal patient. Sådan er det også med træthedssyndromet Trump: Få kender kuren, og sygdommen kan udvikle sig fatalt, hvis man læser for meget. I bedste fald ender det med handelskrig, i værste fald med verdenskrig.

Vi var frøer i en pool af politisk overophedning. En samling syge, udkogte springpadder

Det begyndte ellers godt. Donald Trump var knap nok blevet præsident, før vi iførte os pussyhats og i stor forargelsesfryd skrev opdateringer på de sociale medier, med overbevisning om at det nyttede. Da Trump i et af sine første tweets efter valget bad en gruppe skuespillerne sige undskyld, fordi de efter en teaterforestilling havde givet en opsang til vicepræsidenten nede på publikumsrækkerne, skrev jeg selv en opdatering på Facebook og følte mig politisk alive som aldrig før.

Men det viste sig at være Trump, når han var afdæmpet. I denne uges tweet kaldte han Syriens præsident Assad for »et gasdræbende dyr«, og vi må bare erkende, at Trump har en fordel, når det gælder stamina. Mens man sidder udbrændt foran CNN, bliver han ved i en koffeinrus af Diet Coke, uagtet at hans lejr er under efterforskning for forbindelser til Rusland, at hans tidligere nationale sikkerhedsrådgiver har erklæret sig skyldig i at lyve over for efterforskerne, og at hans tidligere kampagnechef er tiltalt.

Da det i februar kom frem, at to kvinder, der hævder at have haft affærer med Trump, havde fået mundkurv på for beløb på 130.000 og 150.000 dollar, kunne det næsten virke småt. Ifølge The New York Times havde The National Enquirer i det ene tilfælde benyttet metoden catch and kill, idet avisen havde købt retten til historien med det formål at begrave den. Her er topchefen Trumps ven.

At en avis kvæler en afsløring af magten i loyalitet med selvsamme magt, som det oprindelig er sat i verden for at afsløre, ville i den gamle verden have været en sensation. Men det var ikke den gamle verden længere. Mens en del danske aviser skrev om teatertweetet i 2016 (seks artikler), nævnte kun to danske aviser i februar afsløringen af The National Enquirers mørklægning. Var vi alle blevet sløje?

»Det er ligesom historien om frøen«, mindede min kollega mig om. »Hvis du smider en frø i en gryde med kogende vand, vil den hoppe op med det samme. Men hvis du kommer frøen i en gryde med lunken vand og langsomt lader temperaturen stige, vil frøen koge ihjel«.

Det gav mening: Vi var frøer i en pool af politisk overophedning. En samling syge, udkogte springpadder.