Under jorden: Jeppe Hein farer vild i en terapeutisk blindgyde Jeppe Heins projekt i Cisternerne under Søndermarken vil så gerne forbedre mennesket, og i mødet med mørket, lyden af tibetanske syngeskåle og runde spejle skal vi lære at trække vejret igen. Men kunsten som terapi er en blindgyde for alle former for kompleks tænkning.

Jeg har gået til yoga. I mange år. Trukket vejret gennem næsen, været til stede ’her og nu’ på min yogamåtte, samlet hænderne foran hjertet og med bukket hoved og åbent tredje øje sagt namaste til livet. Jeg datede sågar en af byens bedste yogalærere i en årrække og vil påstå, at de, der bliver yogier, ofte også er dem, som i udgangspunktet er faret mest vild i livet, og for hvem det rolige åndedræt er lidt af en kamp.

Det er efterhånden velkendt, at Jeppe Hein (f. 1974) – som i 00’erne stormede frem som Olafur Eliassons protegé og blev en international art-star i egen ret – for knap ti år siden blev ramt af stress. Han brændte ud og måtte trække stikket. Siden har han, i dele af sin kunst, været optaget af det, som fik ham ud af sygdommen: nærværet, vejrtrækningen og mindfulness i værker, som besidder det, jeg vil benævne et terapeutisk imperativ. Han har lavet blå terapitegninger, syngeskålsmalerier og vejrtrækningsøvelser i form af spejl- og neonlysværker.











Jeppe Hein: In is the only way out. Cisternerne i Søndermarken. Udstillingen åbner søndag 15. april og løber til 30. november.

Det er i strømmen af dette terapiarbejde, at Hein nu inviterer ned i det underjordiske mørke i Cisternerne i Søndermarken på Frederiksberg. Her skal vi, som titlen antyder, møde os selv, som vi er – helt inde i os selv.

Og de gamle cisterner er et godt udgangspunkt for det. Her er man dybt under jorden uden forbindelse på sin mobiltelefon, i et arkitektonisk landskab, som er mærkværdigt tidløst, og hvor kalken har aflejret sig malerisk på vægge og søjler og drypper som istaptynde stalaktitter fra lofterne.

Mere lys i det fugtige mørke

Etableret i midten af det 19. århundrede som et åbent bassin, overdækket i 1890’erne og i funktion som vandreservoir indtil 1930’erne er og bliver Søndermarkens cisterner et magisk rum: en stadig fugtig, rusten og forladt waterworld, hvor et stort vandrør rejser sig midt i rummet, og kar står langs de skrå vægge som torturinstrumenter.

Tidligere udstillere i Cisternerne 2017. Hiroshi Sambuichi: The Water Vi kan være taknemmelige for, at Sambuichi med sin installation af spejle og træ viser os, hvordan man med sensibilitet ærer et sted og åbner sanserne for det. 6 hjerter 2016. Eva Koch: Den drøm om fred Koch arbejder med en dobbelttydighed hele vejen gennem de underjordiske sale. Flaksende hvide duer materialiserer sig som lys og bevægelse, når projektionen af dem rammer et gardin af forstøvet vand. 4 hjerter 2015. Ingvar Cronhammer: H Der er ingen tvivl. Det er nåden, der strømmer ned i de mørke, fugtige underjordiske rum under Søndermarken (...) Det er et fremragende bud på en stedsspecifik installation, der handler om det rum, den er i, og med enkle og slående greb spiller på rummets dobbelthed. 6 hjerter 2014. Christian Lemmerz: Andante Selv om de underjordiske sale er blevet behængt med gigantiske starintyngede lysekroner, er det stedet i sig selv, der spiller hovedrollen. Men når man har vænnet sig lidt til det hele, er der skuffende lidt at se på. Det er ligesom lidt for let. Og for lidt Lemmerz. 4 hjerter Vis mere

De tidligere udstillingsprojekter i Cisternerne med blandt andre japanske Hiroshi Sambuichi, danske Eva Koch og svenskdanske Ingvar Cronhammar var mørkere, mere teatralske og tematiserede stedets historiske relation til vandet som element. I Jeppe Heins udstilling findes vandet blot som små pytter på gulvet, og rummet træder tydeligere frem i en belysning, der er befriet for en teatralsk jagt på effekter.

Publikum skaber lydbølger

Udstillingen er delt i tre kapitler, der følger Cisternernes arkitektoniske forløb. I første rum findes en stor gong, som man er velkommen til at slå til, så en dyb og varm tone bølger igennem både kroppen og rummet. Direkte over for den messingskinnende gong er værket ’Bear the Consequences II’ installeret. En gasflamme hvæser sig horisontalt ud fra et parabollignende, rundt spejl. Flammens intensitet vokser, som man nærmer sig, i en slags lidt ondskabsfuldt udfordrende leg. Hvor tæt på tør du gå? Gongen og flammen udgør en simpel, men smukt spejlende duet i det store ellers tomme rum.