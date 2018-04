Man kunne få den kætterske tanke, at Løkke er ude i et ærinde, hvor han skal serveres som folkelig og flink

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Set i tv Hvem var det nu, vi var? DR1, fredag. Kan ses på dr.dk.

Hvad sker der for statsministeren? Hvad laver Lars Løkke Rasmussen inde i mit fjernsyn fredag aften?

Har han ikke – ærligt talt, verden står mere eller mindre i flammer – bedre ting at foretage sig end at sidde og gantes med Sonja Oppenhagen i et ikke just trendsættende quizprogram, hvor modstanderne er skuespilleren Rasmus Botoft og standupkomikeren Nikolaj Stokholm.

Og burde han så i det mindste ikke klare sig væsentligt bedre, end tilfældet var. Når nu emnet for quizzen var tv-serien ’Matador’, der om lørdagen genudsendes i en restaureret udgave til den taknemmelige nation.

For ifølge diverse udtalelser til mere eller mindre kulørte medier, så har Lars Løkke Rasmussen set Erik Balling og Lise Nørgaards tv-serie et tocifret antal gange, hvorfor han ærligt talt burde kunne hamle op med en forvorpen vittighedsentreprenør, som end ikke var en tanke, da Mads Skjern første gang anduvede Korsbæk per tredjeklassesfuttog – og en skuespiller, der nok kun har set serien måske otte gange.

Alt bliver bedre med 'Matador'

Ikke mindst i betragtning af at Lars Løkke Rasmussen, der ifølge Amager Bladet elsker at bo i Nyhavn og ryger et betragteligt antal orange Kings om dagen, som nævnt var på hold med Sonja Oppenhagen, der ligesom medvirkede i ret mange afsnit af ’Matador’, idet hun spillede rollen som Vicki Arnesen.

Det skal jo nok vise sig at virke

Men nej, Stokholm og Botoft formelig fejede gulv med landsfaderen og skuespillerinden, og imens sad værten Jakob Riising, der åbenbart skal være med i det meste underholdning, bortset fra ’Spis og spar’, og forsøgte at hypnotisere seerne til ikke at blive kede af, at ’X Factor’ nu fremover vil være at finde hos konkurrenten uden de store ændringer.

Der er politisk uro. Valgets time nærmer sig. Vesten er gået i krig med Syrien, og Lars Løkke Rasmussen vælger at deltage i først quizzen hos Signe Molde, dernæst blive ydmyget i prime time om sin virkelige spidskompetence, ’Matador’.

Hvad handler det her om? Man kunne få den kætterske tanke, at Venstres formand er ude i et ærinde, hvor han skal serveres som folkelig og flink. Ikke et ord om Løkkefonden eller forne tiders taxabonner.

Nej, nu spiller spinmaskinen det kort, der altid trækker stikket hjem: Noget med ’Matador’.

Og det skal jo nok vise sig at virke. For hvis der er noget, danskere elsker, så er det at sige sætninger som ’Jeg tåler ikke kødrand’ eller ’Jeg går op og lægger mig’.

Det er som magiske formler fra Harry Potters univers, der får solen til at skinne og bøgen til at springe ud. Alt bliver bedre med ’Matador’.