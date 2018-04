Norsk instruktør skaber film om sin egen kidnapning og genopdragelse i Pakistan

Hvad vil folk sige« er et udtryk i Pakistan og Indien, som forældre siger til deres børn for at få dem på bedre tanker, når de udfordrer de kulturelle normer. Hvad vil folk sige, hvis du går sådan klædt? Hvad vil folk sige, hvis du spiser et æble på gaden? Hvad vil folk sige, hvis du gifter dig med den mand?

Blå bog Iram Haq Født i 1976 i Oslo Instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller. Uddannet art director ved Westerdals School of Communication i Oslo. Har bl.a. spillet med i ’Import-eksport’ (2005) og ’Varg Veum – Faldne engle’ (2008). Instruktørdebuterede med kortfilmen ’Pigen med skyklapperne’, som havde premiere på Sundance Film Festival i 2009. Spillefilmdebuten ’Jeg er din’ havde premiere på Toronto International Film Festival i 2013. ’Hvad vil folk sige’ havde premiere i Toronto i 2017.

»Det er en måde at kue og dirigere mennesker i en retning, man selv ønsker. Det er meget manipulerende«, siger den 42-årige norske instruktør med pakistanske rødder Iram Haq om udtrykket, der ligger til grund for titlen på hendes anden spillefilm.

Filmen handler om 16-årige Nisha, hvis pakistanske indvandrerforældre udøver massiv social kontrol over datteren, fordi de konstant bekymrer sig om, hvad omgivelserne vil sige: til, at Nisha blotter sit maveskind i en kort top. Til, at familien danser sammen i stuen til farens fødselsdag. Og ikke mindst til, at hun er blevet fanget med en norsk kæreste i sit soveværelse. »Vi bliver aldrig inviteret til bryllupper længere. Jeg ville ønske, du var dødfødt«, siger Nishas mor på et tidspunkt.

Nishas far, som ellers er pavestolt af sin dygtige datter med ambitioner om at blive læge, bliver af sine venner i det pakistanske miljø rådet til at slå hårdt ned på hendes opførsel, og faren ender med at kidnappe sin datter til Pakistan, hvor han efterlader hende hos sin søsters familie – 350 kilometer fra lufthavnen, som tanten påpeger, da Nisha allerede første nat forsøger at stikke af.

Kidnappet som 14-årig

Historien om Nishas tvungne genopdragelsesrejse er inspireret af Iram Haqs egne oplevelser som ung. Instruktøren, der ligesom filmens hovedperson er født og vokset op i Oslo hos sine pakistanske forældre, blev selv sendt til Pakistan, da hun var 14 år. I modsætning til filmens fortælling ikke som reaktion på en bestemt episode, men fordi forældrene var bekymrede for hendes udvikling væk fra deres kultur.

Under opholdet i Pakistan gjorde Haq, for at gøre tilværelsen tålelig, sit bedste for at passe ind. Fik venner og nød dele af kulturen, som man også ser Nisha gøre i filmen. Men forsøgte samtidig i hemmelighed at udtænke planer for at flygte hjem til Norge. Det ’lykkedes’ først efter et år, da familien i Pakistan ikke længere ville have hende boende, fordi de mente, hun havde en dårlig indflydelse på deres børn. Så hendes far hentede hende hjem til Oslo.

Hjemme igen stak Iram Haq af hjemmefra og boede på ungdomshjem, indtil hun blev myndig. Som 20-årig blev hun mor til en søn, som hun opdragede alene uden kontakt med familien. Flere gange forsøgte hun at banke på hos sine forældre, men blev gang på gang afvist, fordi hun ikke var ’acceptabel’. På et tidspunkt valgte hun at bryde kontakten helt.

»Det var meget vanskeligt, for man elsker jo sine forældre og ønsker deres accept, men jeg ville også være en del af det norske samfund. Begge dele rev i mig. Da jeg flyttede fra min familie, opstod der et sår, som var der konstant«, fortæller instruktøren.

I mange år talte hun aldrig om sin oplevelse, og mange i hendes omgangskreds vidste ikke, at hun havde været kidnappet. Ikke fordi det var hemmeligt. Snarere en måde at overleve på. Iram Haq var så følelsesmæssigt hårdt ramt, at hun blev syg, fik angst og posttraumatisk stress. Men den sammenhæng gik først op for hende senere.

Debat. Iram Haq er glad for at stemning er vendt. Alle er i dag enige om, at social kontrol er et problem. Foto. Andreas haubjerg

»Da jeg stod i det, forstod jeg det ikke, men når jeg ser tilbage, kan jeg se, at det var en stor sorg ikke at være accepteret. Jeg har måttet gå den tunge vej og lære at acceptere mig selv. Jeg har fumlet rundt i mørket og prøvet at finde ud af, hvem jeg er. Jeg var en outsider, fordi jeg ikke tilhørte det pakistanske samfund. Jeg tilhørte heller ikke det norske. Det var vanskeligt at finde min egen vej som ung kvinde og mor«.

Frygt for det norske

25 år senere vendte hendes far tilbage med en undskyldning, som hun tog imod. Det lykkedes dem at reetablere et forhold, indtil han døde af kræft 10 måneder senere. Selv om smerten over svigtet aldrig vil forsvinde, er hun i dag ikke vred, siger hun. Men interesseret i at opnå en dybere forståelse af forældrenes bevæggrund.

»Da jeg spurgte min far, før han døde, hvad der havde fået ham til at gøre det, han gjorde, forklarede han, at det var et udslag af fremmedfrygt. Ligesom der er fremmedfrygt for muslimer i Norge, havde min far lige så meget fremmedfrygt for det norske, fordi han ikke var integreret. Fordi han ikke blev inkluderet i samfundet, blev han i sin egen lille boble, i parallelsamfundet. Det pakistanske miljø i Norge er præget af en kollektiv tankegang, som betyder, at hvis jeg begår en fejl, går det ud over hele familien«, fortæller hun.

Den nuancerede forståelse af forældrenes perspektiv har Iram Haq ikke altid haft. Men da hun var bevidst om, at den var nødvendig for filmen, lod hun i mange år idéen blive i skrivebordsskuffen, indtil hun følte sig moden til at fortælle den.

»Jeg har villet fortælle historien, siden jeg var ganske ung, men jeg havde brug for at finde ud af, hvordan jeg kunne fortælle den nuanceret, så det ikke blev en sort-hvid fortælling fra en ung vred kvinde – for det var jeg i mange år«. Forældrenes perspektiv skulle med, siger hun og beskriver filmen som »en umulig kærlighedshistorie mellem far og datter«:

»De tilhører to forskellige kulturer, to forskellige generationer og forskellige køn. Der er mange ting, som skaber afstand mellem dem, samtidig med at de elsker hinanden. Han ønsker jo, at hun skal have et godt liv, men han forstår ikke, hvad hun har brug for. Og hun kan heller ikke give sin far det, han har brug for, men må gå sin egen vej«.

Stadig lige aktuelt

Selv havde Iram Haq det sådan, at hun simpelthen ikke kunne blive derhjemme, efter hun kom tilbage fra Pakistan. Følelsen af at blive kontrolleret konstant og hele tiden bekymre sig om, hvad andre tænker, sammenligner hun med at sidde i fængsel.

»Det er sjovt, for jeg var ikke en oprørsk teenager. Det var en instinktiv følelse af at ville overleve som menneske som den, jeg var. Jeg ved ikke, hvor oprøret kom fra, det tvang sig bare frem. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, hvor jeg skulle bo, eller om jeg ville blive slået ihjel. Det var en kæmpe risiko«.

Selv om instruktøren er afklaret med sin fortid, var det en ualmindelig hård proces at arbejde professionelt med sit private traume. Hun var ved at kaste op og græde, da hun først skulle skrive manuskriptet. Så sidde og fortælle sin historie til alle, der skulle give hende penge. Så genskabe stemningen på settet og dele sine følelser med skuespillerne. Og nu give interview. En omvæltning fra de mange år, hun lagde låg på sine følelser.

Men for Haq er det indsatsen værd, hvis det lykkes at skabe opmærksomhed om social kontrol og de mange genopdragelsesrejser, der stadig finder sted i Skandinavien. I Danmark cirka 100 om året, vurderede Ankestyrelsen i en rapport i februar. »Det er desværre stadig et aktuelt tema«, siger Iram Haq og fortæller, at hun så sent som ved forpremieren i København mødte flere kvinder, som fortalte hende, at de også havde været kidnappet til Pakistan eller arabiske lande.

»Og hvad sker der med de piger? Får de den hjælp, de har brug for? Tager man ned og henter dem, eller sidder man bare på hænderne og tænker, at det ikke er vores bord mere? Og ville man have gjort det samme, hvis det var en blond dansker eller nordmand, som blev bortført?«, spørger hun retorisk.

I Danmark har genopdragelsesrejser været genstand for en del politisk debat, og forleden var et forslag fra Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokratiet om at inddrage opholdstilladelsen for forældre, der sender deres børn på genopdragelsesrejse, til førstebehandling i Folketinget. Haq mener dog ikke, at hårdere straffe er vejen frem.

»Selvfølgelig skal der være en straf, men vi har også brug for en dybere forståelse for, hvad der får forældre til at gøre disse ting. Jeg tror først og fremmest på forebyggelse og integration. Jo mere inkluderende et samfund er, des mindre afstand bliver der mellem dem og os«.

Nok er nok

Filmen har allerede skabt stor debat i Norge, siger instruktøren, der har været overvældet af positiv opmærksomhed. Både fra mennesker fra etniske minoriteter i alle aldre og fra norske politikere, der spørger hende om råd til at bekæmpe social kontrol. Hun glæder sig over, at flere unge muslimske kvinder som f.eks. Nancy Hertz og Sofia Srour, der kalder sig ’de skamløse jenter’, har været med til at sætte social kontrol på dagsordenen.

»Det er fantastisk, at der endelig er en stemning af, at nok er nok. Alle er i dag enige om, at social kontrol er et problem. Vi har lige haft en visning i Sverige, hvor der var den samme stemning. Sådan var det ikke, da jeg var ung. Da var man så bange for at blive stemplet som racist, at man ikke turde tale om problemerne«, siger hun.

»Men det er vigtigere for pigerne, at vi taler om problemerne og redder pigerne frem for at gå op i, hvad folk siger. Vi mennesker har kun ét liv, og ingen andre skal bestemme over det. Man må have lov til at sige og tænke og føle, hvad man vil«.