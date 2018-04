Ny teaterchef: Kasper Holten vender hjem til Det Kongelige Teater Bestyrelsen har valgt den tidligere operachef på Det Kgl. Teater og Covent Garden i London som ny chef for nationalscenen. Det bliver ikke en let opgave, mener ekspert.

De bad direkte om at få ham. Og nu efterkommer bestyrelsen på Det Kongelige Teater medarbejdernes ønske.

Kasper Holten skal fremover lede Det Kongelige Teaters dansere, sangere, musikere og skuespillere som teaterchef på nationalscenen.

Det er netop blevet afsløret på et pressemøde på teatret.

Han overtager en af de mest magtfulde og prestigefyldte poster i dansk kulturliv, der blev ledig tidligere på året, da Morten Hesseldahl bekendtgjorde sit skifte til Gyldendal.

Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen siger om valget af Kasper Holten i en pressemeddelelse:

»Vi er rigtig glade for, at Det Kongelige Teater får en meget stærk, faglig profil og en stærk personlighed som ny leder. Han skal sætte teatrets betydning og relevans ind i en meget anden virkelighed end den, der var gældende, da han selv var en af de tre kunstneriske chefer på teatret i nullerne. At drive teater i det 21. århundrede og på de økonomiske præmisser, vi har nu, kræver en helt anden tilgang. Men det er en opgave vi har fuld tiltro til, at Kasper Holten kan navigere i og løfte til fulde«.

Og Holten siger selv om jobbet:

»Jeg elsker Det Kgl. Teater, og jeg har elsket det, teatret står for, og beskæftiget mig med alle dets kunstarter på forskellig vis, i størstedelen af mit liv. Jeg kan ikke forestille mig noget mere spændende eller vigtigt job end at få lov til at stå i spidsen for denne fantastiske institution og dens mange vidunderlige medarbejdere«.

Kunstner og kunstnerisk chef

Dermed vender Kasper Holten hjem til sin tidligere arbejdsplads, hvor han var operachef gennem 00’erne – en tjans, han blev tilbudt, da han bare var i midten af 20’erne. I årene som operachef nød Holten den unge alder til trods generelt stor anseelse og vandt flere priser. Ikke mindst en Reumert for sin opsætning af Wagners ’Nibelungens ring’, den første på Det Kongelige Teater siden 1912.

Det er en kunstner og en kunstnerisk chef med stor international erfaring, som formand Lisbeth Knudsen og resten af teatrets bestyrelse har valgt til den eftertragtede post.

Kasper Holten forlod i 2011 Danmark og jobbet som operachef i København for at blive chef for et af verdens største operahuse, The Royal Opera House i Covent Garden i London. Den post varetog han i seks år, inden han sidste år sprang ud som freelancer.

For tiden arbejder han blandt andet på en opsætning i Kina. Gennem årene er det blevet til rigtig, rigtig mange – over 70 – operaer, skuespil og musicals for Holten. På alverdens scener. Han har instrueret i Rusland, USA, Frankrig og mange andre lande.

Skal administrere besparelser

Godt nok er han ønsket af medarbejderne, men det er til gengæld en barsk økonomisk virkelighed, som venter Holten på teatret i det centrale København.

Som ny teaterchef på nationalteatret bliver han manden, der skal føre regeringens besparelser på kulturen ud i livet. 2 procent om året skal Det Kongelige Teater ligesom andre statslige kulturinstitutioner spare.

Tidligere har Kasper Holten markeret sig som en skarp kritiker af de besparelser, som han nu skal finde i økonomien på Det Kongelige Teater.

»Når man sparer så hårdt, er der altid en risiko for, at det er murstenene, der sluger de penge, der ellers var udset til kunsten«, sagde han i 2015 til Politiken.