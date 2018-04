Medlemmer af Det Svenske Akademi kendte til upassende opførsel Advokatundersøgelse påviser ikke »kriminelle overgreb«, siger Akademiet, der dog ikke vil offentliggøre undersøgelsen. Modtageren af Nobelprisen i litteratur har været afsløret på forhånd.

Det var ikke alment kendt i Det Svenske Akademi, som blandt andet uddeler Nobelprisen i litteratur, at der foregik seksuelt upassende handlinger begået af en svensk kulturprofil, der er gift med et af akademimedlemmerne.

Men det var kendt blandt enkelte medlemmer.

Det konkluderer en advokatrapport, som Det Svenske Akademi selv har fået lavet af advokaterne Hammarskiöld & Co. Akademiet har besluttet ikke at offentliggøre rapporten, men opsummerer hovedpointerne i en pressemeddelelse, de har lagt ud på deres hjemmeside.

»Undersøgelsen viser, at der er foregået uacceptabel adfærd i form af uønsket intimitet, hvilket ikke var almindeligt kendt i Akademiet. Der er heller ikke noget, der kan klassificeres som seksuelt strafbart, der er kendt i Akademiets cirkel«, hedder det i pressemeddelelsen.

Alligevel er undersøgelsen overdraget til til det svenske bagmandspoliti.

Afslørede nobelprisvinderen før tid

Ud over upassende seksuel opførsel, er der også sket brud på akademiets »fortrolighedsregler«. Konkret betyder det, at blandt andet navnet på modtageren af Nobelprisen i Litteratur har været lækket forud for offentliggørelsen. Det er angiveligt sket syv gange.

Her ud over kritiserer rapporten, at der er givet penge fra Det Svenske Akademi til et kulturhus, som den omtalte kulturprofil og hans kone, der er medlem af akademiet, har drevet.

»Undersøgelsen viser imidlertid, at beslutningsprocessen for økonomisk støtte var i strid med Akademiets regler, fordi et medlem var partner i virksomheden, der modtog bidragene. Dette forhold burde været været gjort bekendt for Akademiet. Bedre procedurer kunne have forhindret dette«, skriver Det Svenske Akademi.

I pressemeddelelsen skriver akademiet, at de befinder sig i en »alvorlig krise«, som er kommet efter en længere periode med »dyb uenighed mellem medlemmer om vigtige spørgsmål«.

De skriver, at de over de kommende uger vil »udarbejde en plan for at genoprette tilliden« og skriver, at de håber, at de medlemmer, der har forladt akademiet, vil være villige til at vende tilbage til deres poster.

Fem af akademiets 18 medlemmer har siden november valgt at forlade deres pladser.

Demonstrerer for Sara Danius

En af dem er den nu aftrådte permanente sekretær, Sara Danius, der om nogen er blevet symbolet på tvisten i den hæderkronede institution. Hun har været fortaler for at reformere akademiet, og for at smide Katarina Frostenson, akademimedlemmet, der er gift med den anklagede kulturperson, på porten.

Danius støttede mindretallet i akademiet, der stod for den holdning. Nu har både Danius og Frostenson forladt forsamlingen.

Tidligere på måneden forlod medlemmerne Kjell Espmark, Peter Englund og Klas Östergren også akademiet.

Sagen har fået en række forfattere og forskere til at støtte Danius, og det har fået mange svenskere til at demonstrere og vise synlig sympati med Danius ved at bære den let genkendelige sløjfebluse, hun som oftest har på.

Den svenske konge, Carl Gustav, der er efterfølger af akademiets stifter, Gustav 3. af Sverige, er officielt den person, der inviterer de 18 medlemmer til at sidde i Det Svenske Akademi. Det er også ham, der kan ændre i vedtægterne. Det gjorde han således i går, hvor han besluttede, at det skal være muligt at udskifte medlemmer, der ikke har været aktive i to år eller medlemmer, der ikke selv ønsker at deltage mere.

På den måde skal det blive muligt at have et svensk akademi, der både er fuldtalligt og fuldt funktionsdygtigt.

»Jeg har til hensigt at supplere Det Svenske Akademis vedtægter på en sådan måde, så det er muligt at forlade akademiet på egen anmodning«, lød det i går fra den svenske konge.

I pressemeddelelsen slår Det Svenske Akademi fast, at der har været holdt regelmæssige møder om uddelingen af Nobelprisen i litteratur, og at prisen ikke er i fare for ikke at kunne blive uddelt.