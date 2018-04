Svenskerne på gaden efter krise i nobel-akademi: »Jeg og alle andre har fået nok. Nu kan man ikke længere feje misbrug under tæppet« Tusindvis af svenskere udtrykte i dag deres utilfredshed med Det Svenske Akademi. Det er uretfærdigt, at en kvinde mister sit job, fordi en mand anklages for sexchikane, mener de.

Mindst 2.000 mennesker samlede sig i torsdag eftermiddag på Stortorvet i Stockholm for at vise deres støtte til den nu afgåede permanent sekretær af Det Svenske Akademi, Sara Danius.

Adskillige demonstranter bar bluser med bindebånd i halsen - såkaldte 'sløjfeskjorter' eller 'knytblus' - eller sløjfebundne tørklæder til ære for Danius, der ofte klæder sig i sådanne.

Også i Helsingborg, Göteborg, Västerås og Jönköping gik svenskere på gaden.

Demonstrationerne falder præcis en uge efter, Sara Danius valgte at træde ned fra stillingen som permanent sekretær i Akademiet, der er kendt for uddele nobelprisen i litteratur. Udmeldelsen vakte opsigt, for medlemmerne af Akademiet udpeges for livstid.

Danius' exit er en reaktion på anklager om sexchikane og overgreb begået af en mand med tætte forbindelser til flere medlemmer af Det Svenske Akademi. Manden var gift med et nu tidligere medlem af akademiet. Han nægter alle anklager.

Kriminolog Nina Rung, lektor Kristina Wicksell og mediepersonen Cissi Wallin har organiseret dagens demonstrationer, hvis formål er at gøre opmærksom på det uretfærdige i, at en kvinde tager faldet for en mand, som er mistænkt for sexovergreb på kvinder.

»Søsterskabet er fantastisk«, siger Nina Rung ifølge Ritzau til det svenske nyhedsbureau TT.

»Jeg og alle andre har fået nok«

Flere demonstranter bar sløjfer om halsen for at vise respekt for Akademiets tidligere leder Sara Danius. Danius var kendt for sin forkærlighed for denne beklædningsdel. Foto: Jonas Ekstromer/AP

Det feministiske budskab gav genlyd blandt flere demonstranter.

»Vi må knuse patriarkatet. Jeg vil gerne opfordre folk til at tage mere klar stilling til at støtte søsterskabet«, siger Camilla Lyckblad, en demonstrant i Stockholm til det svenske medie SVT.

»Jeg og alle andre har fået nok. Nu kan man ikke længere feje misbrug under tæppet. Det er blevet et større symbol - nu står vi sammen«, siger Elin Nilsson, en anden demonstrant til SVT.

Krisen i Det Svenske Akademi begyndte i november 2017, da Dagens Nyheter publicerede en historie, hvor 18 kvinder fortalte om sexchikane og overgreb begået af manden med nære bånd til Akademiet. Akademiet har, udover at socialisere med manden, bevilget ham økonomisk støtte til at drive et kulturelt samlingssted.

Efter afsløringen er en advokatundersøgelse, der skal kortlægge forbindelsen mellem medlemmerne af Akademiet og denne mand blevet iværksat.

Flere medlemmer er den seneste måned trådt ud af Akademiet, selv om udmeldelser ikke officielt tillades. Onsdag blandede den svenske konge Carl XVI Gustav sig, da han offentligt udtrykte et ønske om at få ændret vedtægterne for Det Svenske Akademi, så medlemmer fremover kan få lov at udtræde, hvis de ønsker det.