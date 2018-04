Kasper Holten skal styre Danmarks største teater, men han er bange for at skuffe Den nye teaterchef Kasper Holten er »optimistisk«, selv om Det Kongelige Teater skal spare. Teatret skal blive mere digitalt og bedre til at samarbejde med virksomheder. Og så bliver Holtens store opgave at sikre, at teatret er noget for hele Danmark. Men der er tvivl om, hvorvidt han kan lede.

FOR ABONNENTER En lyshåret drøm med mellemrum mellem fortænderne gik i dag i opfyldelse klokken 9.31 i Skuespilhuset i København. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind