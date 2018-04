Forfatter Christian Mørk fandt ud af, at den gamle kone, der healede hans astma, havde en fortid som grum Gestapo-stikker

Blå bog Jenny Holm Født 1916 på Fanø og døbt Ellen Anna Marie Christensen. Stikker for Gestapo og arbejdede tæt sammen med torturbødlen Ib Birkedal Hansen. Berygtet for at forføre både nazister og modstandsfolk med sex. Forsøgt likvideret af modstandsbevægelsen to gange.Blev efter krigen idømt 16 års fængsel. Benådet i 1952 efter seks års afsoning. Under ny identitet skabte hun sig en indbringende karriere som healer under navnet Anne Marie Lenssinger. Døde i 1999, 82 år gammel, på Frederiksberg. Vis mere

»Ring til mig«.

Christian Mørk modtager den kortfattede mail fra sin mor og bliver bange. Selv om hun er oppe i årene, er hun ferm med sin mobil og holder ham opdateret om stort og småt og ville bare have sendt en sms krydret med emojier, hvis det var noget hverdagsligt, hun ville fortælle. Er nogen mon død? Han ser et vedhæftet billede af en kvinde, hvis ansigt han genkender, og ringer straks.

»Du skal vide, at jeg lige er blevet ringet op af en venlig mand, som fortalte, at den kvinde, vi kender som Anne Marie Lenssinger – det var Jenny Holm. Hun var nazistikker«.

Forfatterens øjenbryn flyver op over brillekanten.

Christian Mørk udgiver i dag en roman med titlen ’I gode hænder’. Den handler om gymnasieeleven Gustav, der døjer med astma og af sin mor bliver sendt til en original af en healer, som bor på Gl. Kongevej. Hun har hennafarvet hår, hinke stenstykke briller og kæderyger grønne Cecil, der hænger i underlæben, så hun taler sært. Men hun kan noget med sine store, muskuløse hænder. Drengen kan pludselig få luft, og han bliver stamkunde. Men lidt efter lidt opdager han, at den jævne, snakkesalige gamle dame har en grum fortid som en af besættelsestidens værste stikkere.

Drengen er Christian Mørk. For selv om der er tale om en roman, er den bygget på forfatterens egne, nære oplevelser, da han som 18-årig – for 32 år siden – kom fast hos Anne Marie Lenssinger, der senere viste sig at være en og samme person som den berygtede Gestapo-stikker Jenny Holm.

En opdagelse, der for to år siden rystede ikke bare Christian Mørk og hans mor, Susse Wold, men hele familien, som stadig er præget af Anden Verdenskrig og hændelserne i de år.

En ægte excentriker

Vi sidder på en café godt et par hundrede meter fra gerningsstedet, altså Jenny Holms lejlighed på Frederiksberg, hvor hun i flere årtier murede sig inde og modtog klienter, der havde brug for hendes såkaldte ’lymfedrænage’. Kun når hun i ly af mørket blev fløjet til Egypten for at behandle Egyptens præsident Gamal Abdel Nasser eller Libyen for at kurere Moamar Gaddafi for migræne, kom hun ud af lejligheden. Så selv om hun slap med seks år i fængsel, fordi hun efter krigen gik over til den modsatte side, levede hun i et selvvalgt fængsel. Eller det vil sige: Hver dag tog hun en taxa ind til Rådhuspladsen og hjem igen.

»Det slog mig, hvem i al verden tager en taxa trekvart kilometer ind til Rådhuspladsen og tilbage igen for at købe en avis? Og tænk, jeg spurgte hende aldrig. Jeg godtog det bare og tilskrev det excentricitet«, fortæller Christian Mørk.

For Jenny Holm, der var født på Fanø i 1916 som Ellen Anna Marie Christensen og senere tog efternavnet Lenssinger efter den kendte nazist Paul Lensing, var det formentlig en provokerende overlevelsesstrategi. Efter at hun kom ud af fængslet i 1952, holdt hun sig under radaren og skabte sig en ny identitet – med så stor succes, at ikke engang hendes to senere ægtemænd kendte til hendes fortid som stikkeren, der brugte sex som lokkemiddel.

En stikker, der var kæreste med Danmarks vel nok værste torturbøddel Ib Birkedal Hansen, med hvem hun lemlæstede folk og blev så opstemt over volden, at de måtte ind i cellen ved siden af og have sex, før de fortsatte arbejdet. En stikker, der fik nogle af landets kvikkeste modstandsfolk arresteret og sendt i kz-lejr eller ud i Ryvangen til henrettelse. En stikker, der flere gange blev forsøgt likvideret af modstandsbevægelsen. Jenny Holm var effektiv og frygtet som få. Og altså også dygtig til at sløre sin spor.

Selv om den unge Christian Mørk syntes, hun var noget sær, og lagde mærke til det ægte gulvtæppe med Gaddafis kontrafej, noterede sig de uvaskede hunde og det uhumske køkken med nedtrådt leverpostej og tænkte over, at han aldrig så hende spise noget som helst, men bare kæderyge og drikke kaffe, mens hun helt åbent fortalte om, at hun fik noget ’krudt’ – det vil sige ketoganer og dexamfetamin for at holde sig gående – udfrittede han hende aldrig.

Hun var en lille, foroverbøjet kvinde i en hvid kittel med en smøg i kæften og kæmpestort indfarvet neon-orange hår Christian Mørk, forfatter

Forfatteren forklarer, hvordan han voksede op i et årti, hvor Simon Spies købte en plads til sin stok, når han gik i teateret, og at han som barn af skuespillerne Erik Mørk og Susse Wold var vant til at færdes blandt originaler som Jean Voigt, der gerne gik med læderkasket, læderbukser og bar mave.

Så da han som 18-årig ringede på hos Anne Marie Lenssinger, blev han ikke forskrækket over mødet.

»Hun var en lille, foroverbøjet kvinde i en hvid kittel med en smøg i kæften og kæmpestort indfarvet neonorange hår, som grinede og gjorde ved. Det var da festligt og vidunderligt. Jeg tænkte ikke ’uha, hun ligner ikke en behandler’«.

Som sodavand i armen

Den unge Mørk havde været hos en stribe alternative behandlere – som en engelsk diætist, der sagde, han kunne hjælpe med øresmerter, hvis han knipsede tæt ved drengens ører – og han oplevede dem som kvaksalvere. Men Lenssinger skilte sig ud. For der var ikke noget mystisk ved hende.

»Hun var sådan ’Få en kop kaffe, og så drejer jeg lidt på dig, og så får du luft’. Og det, der var så tillidsvækkende ved hende, var, at det var så almindeligt«.

Og så var hun effektiv. Det havde han på forhånd erfaret, for Lenssinger hjalp hans mormor, der fik en hjerneblødning som 75-årig og fik at vide af lægerne, at hun ville sidde i kørestol resten af sit liv. Hun var lam i den ene side og havde hævelser i arm, hånd og ansigt, men efter nogle måneders behandlinger hos Lenssinger faldt hævelsen, og i forbindelse med genoptræning kunne hun igen gå og »gik stolpe op og ned ad Gl. Kongevej de sidste 17 år af sit liv«.

»Det duede jo, skidtet«, konstaterer Christian Mørk.