»Det er en meget vigtig opdagelse«: Auktionshus overså overstreget passage fra Det Gamle Testamente under Koran-manuskript En fransk forsker studerede Christie's katalog og gjorde en »ekstraordinær« opdagelse. »Når først man ved, det er der, er det det eneste, man kan se«, siger auktionshusets egen ekspert.

En opmærksom forsker ved navn Dr. Eléonore Cellard ledte egentlig efter noget helt andet, da hun bladrede i det seneste auktionskatalog fra Christie’s.

Her var en bid af et manuskript af Koranen til salg, og forskeren, der er specialist i netop koranmanuskripter, nærstuderede billederne af det håndskrevne pergament. Og gjorde så en overraskende opdagelse:

Bag de arabiske skrifttegn kunne man svagt ane inskriptionen af koptiske bogstaver. Eléonore Cellard kontaktede Christie’s, der undersøgte sagen og kunne bekræfte, at der gemte sig en koptisk tekst bag de arabiske skrifttegn. Teksten viste sig at være en passage fra Det Gamle Testamente.

Det er det eneste eksempel på et overskrevet pergament, en såkaldt palimpsest, hvor den kristne tekst er blevet slettet for at give plads til en islamisk hellig tekst, skriver The Guardian.

»Ekstraordinær« opdagelse

»Det er en meget vigtig opdagelse for at forstå det tidlige Islam og Koranens historie. Det er et bevis på kulturelle interaktioner mellem forskellige religiøse fællesskaber, siger Eléonore Cellard, der er tilknyttet College de France.

Også ifølge Christie’s specialist Romain Pingannaud er opdagelsen »temmelig ekstraordinær«.

»Når først man ved, det er der, er det det eneste, man kan se. Det bliver meget tydeligt. Vi overså det fuldstændig til at begynde med«, siger han.

»Det er fascinerende, fordi det er det eneste eksempel på en arabisk tekst oven på en ikke-arabisk tekst. Og det gør det kun endnu mere fascinerende, at det er skrevet oven på passager fra Det Gamle Testamente. Det viser kontakten mellem de forskellige samfund i Islams første århundreder. Det er meget relevant«.

Pergamentet er sat til salg til en pris mellem 700.000 og 1 million danske kroner.

Det stammer formentlig fra Egypten, hvor der boede mange koptere i tiden omkring den arabiske erobring af landet. Den arabiske tekst er formentlig fra det ottende eller begyndelsen af det niende århundrede. Formen på de koptiske bogstaver tyder på, at det ikke er skrevet tidligere end det syvende århundrede.