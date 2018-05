EU-regler vil slukke lyset på danske scener Nyt EU-regulativ kan betyde, at danske teatre og scener skal udskifte alt deres scenelys. Udgiften kan lægge teatre øde, siger brancheformand.

Skuespillere kan komme til at optræde i mørke, hvis et nyt EU-regulativ vedtages 7. maj. Som det ser ud lige nu, vil de pærer, man bruger i teaterlamperne herhjemme, ikke opfylde de nye energikrav og skal derfor skiftes ud.

En stor udgift, der vil ramme en økonomisk presset dansk teaterbranche hårdt.

»Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det koste os sindssygt mange penge at skifte vores udstyr ud. Vi snakker millioner og millioner af kroner. Det vil ganske enkelt lægge en stor del af den danske teaterproduktion øde«, siger Kasper Wilton, der er teaterchef for Folketeatret og formand for Danske Teatres fællesorganisation.

EU’s energiregler De fleste kender ecodesign som energimærkningen A++ til E på deres køleskab eller vaskemaskine. Fra 1. september 2020 skal alle elpærer kunne levere minimum 85 lumen per watt. Den generelle underholdningslampe leverer 13 lumen per watt. Det er lovligt at beholde det udstyr, man har indkøbt inden skæringsdatoen, men ulovligt at købe og producere det efterfølgende.

EU har længe udvidet deres ecodesign-regulationer, der skal tvinge producenter til at lave mere energieffektive produkter. Indtil videre har reglerne dog ikke påvirket underholdningsbelysningen på grund af en særlig undtagelse af lys, der skal »gøre objekter synlige for mennesker« såsom studiebelysning, lyseffekter og scenebelysning.

En undtagelse, der er fjernet i det nye forslag. Det betyder, at elpærer til underholdningsindustrien for fremtiden skal til at følge de samme regler som dem, man bruger i privaten eller på kontoret.

»Og man kan altså ikke sammenligne scenebelysning med udskiftningen af en 100 watts glødepære til en moderne sparepære hjemme i stuen. For det første skal scenelamper lyse en scene op fra mange meters afstand, og derudover skal de også kunne alle mulige forskellige ting. Det er et helt andet gear«, siger Kasper Wilton.

Fra september 2020 skal alle elpærer kunne levere en vis mængde lys per watt, den bruger. Men ifølge den engelske organisation The Association of Lighting Designers (ALD) leverer selv de helt nye led-lamper – som også mange danske teatre og spillesteder er begyndt at skifte til – kun en fjerdedel af de nye krav.

Selv om EU ikke tvinger underholdningsbranchen til at smide alt udstyr ud med det samme, vil en gradvis udskiftning stadig være »virkelig alvorlig«.

Formanden for Danske Teatres fællesorganisation Kasper Wilton har fået lavet en beregning på en gennemsnitlig dansk underholdningsforestilling, hvor man ville bruge 224 konventionelle tungstenslamper. Skal man skifte dem, vil det koste 2.945.000 kroner.

»Og det er uden at tage højde for det lys, der kan bevæge sig. Det er fandeme mange penge, og det er en økonomisk udfordring, vi simpelthen ikke har muskler i dansk teater til at kunne løfte«, siger han.

Han tror ikke, at politikerne kender konsekvenserne af et regulativ uden den oprindelige undtagelse.

På Det Kongelige Teater tager chefen for lys, lyd og video, Tommy Larsen, det mere roligt. Han kender alt til kulturelle sparerunder, og derfor har man på nationalscenen længe haft planer om en gradvis udskiftning af de traditionelle teaterlamper.

»Vi forsøger at blive et mere grønt og miljøbevidst teater. Vi udskifter derfor gradvis til nye led-lamper, for det er klart, at ender man med at skulle skifte alle lamper på en gang, ville det være en meget stor udgift. Det er jo ikke kun pærerne, men også teknikken i lampen, man skal skifte. Men kommer der et direktiv, er vi nødt til at løse det«, siger han.

Den engelske avis The Guardian bragte i søndags et nødråbende debatindlæg fra formanden for ALD, og de sidste par uger har der været debat overalt i Europa. I weekenden var teaterfacader lyst op med hashtagget #SaveStageLighting, og der er i skrivende stund samlet 29.269 underskrifter ind for at få undtagelsen til fordel for underholdningsbelysning tilbage.

Kasper Wilton håber, at man kan nå at påvirke forslaget inden 7. maj.

»Jeg vil nu rette en samlet henvendelse til EU-politikerne og vores egne politikere, så vi forhåbentlig kan få den her undtagelse opretholdt«.