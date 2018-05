Musiker Emilie Molsted: »Jeg har mange drengevenner, der har optur over at kunne høre, hvordan det lyder, når kvinder taler sammen, når der ikke er mænd til stede«

Musik

Cardi B, Kate Bush og Yma Sumac

»Jeg hører en del Cardi B, som jeg rigtig godt kan lide, og så hører jeg også meget Kate Bush. Og Yma Sumac! Hende må jeg næsten også lige nævne, en peruansk sangerinde, der er helt fantastisk. Det er de tre damer, jeg lytter til hele tiden. De laver alle tre musik uden undskyldninger, og de lyder alle sammen af frihed«.

Teater

Operaen: ’The Exterminating Angel’

»Det er ikke så tit, at jeg ser opera, men jeg så ’The

Exterminating Angel’. Det er en engelsk opera om nogle fine, fine mennesker, som har en stor sangerinde til middag. Fordi hun ikke vil synge eller synger falsk, bliver der kastet en forbandelse på huset, så de ikke kan komme ud. Og så bliver folk vanvittige, de kan ikke få vand og må slå hul i gulvet, og politifolk stimler til. Da de gennemgår alle handlinger fra dagen før, synger hun endelig rent, og så kan de komme ud af huset. Den er lidt mærkelig, men super fed. Og der er levende får på scenen«.

Film

’The Square’

»Jeg kan rigtig godt lide at gå i biografen, men det sker ikke så tit. Og det er kun, fordi jeg kommer til at bruge mine penge på noget andet. Senest har jeg set ’The Square’. Jeg kom lidt ind fra højre og havde slet ikke hørt om den, men ’Black Panther’, som jeg gerne ville have set den dag, var udsolgt. Så jeg havde ikke de store forventninger til den. Men det var en fed film. Rigtig god. Den tænkte jeg over i lang tid efter«.

Bøger

Mich Vraa: ’Haabet’

»Jeg har altid været en rigtig læsehest. Jeg har lige læst ’Haabet’ af Mich Vraa. Den var rigtig spændende. Og forfærdelig. Jeg synes, det er vigtigt at læse om de emner, den berører, når man er fra Danmark, som har været et slaveejende land. Det har vi godt nok talt mere og mere om, men ikke nok. Det er først for et par år siden, at det gik op for mig, at det jo var ægte slaver. Indtil da var det også lykkedes for mig at ignorere det og at undgå at lære om det«.

Koncerter

Bisse i Store Vega

»Min seneste koncert var Bisse i Store Vega. Det var fantastisk. Simpelthen. Og jeg græd og græd. Det skyldtes to ting: Den ene gang, jeg græd, var, fordi hans musik giver dig en lille knugende følelse af skam i kroppen og tager fat i den følelse og hiver den frem i lyset. Og så blev jeg rørt over at se publikum, mennesker i alle aldre og alle typer, der ville være med til at slippe de skamfulde ting løs. Til allersidst delte han blomster ud, og så stod vi der og ... Det var meget smukt«.

TV

’TV 2: ’Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'

»Jeg elsker ’Matador’ mere end noget andet, men jeg elsker også ’Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’, hvor to ejendomsmæglere hjælper boligsøgende danskere med at finde deres drømmehus. Jeg ved sgu ikke, hvorfor jeg elsker det. Det er bare et skønt program. Det er lækkert at se folk gå rundt og lytte til deres mavefornemmelse på tv, se dem mærke efter og så pludselig finde et vildt lækkert hus, som de bliver så glade for. Det kan jeg godt lide«.