Irakiske fortidsminder er på vej hjem fra USA efter lidt for smart told-finte Rig amerikansk familie købte fortidsminder fra Mesopotamien, men leverer nu alting tilbage.

Tusindvis af irakiske fortidsminder er på vej hjem fra USA.

De fire tusind år gamle ler-segl og små sten med kileskrift blev stjålet fra irakiske museer og udgravninger efter USAs invasion i 2003 og har siden cirkuleret på det sorte marked.

I 2011 opsnappede amerikanske toldere forsendelser med 3.800 fortidsminder fra den antikke by Irisagrig ved Tigrisfloden.

Da de krydsede grænsen og ankom til USA, stod der »vareprøver - fliser« på pakkerne. Modtagerne var en stribe butikker fra kunsthåndværk-kæden Hobby Lobby.

Men inden i lå de stjålne arkæolgiske fund fra Irak med kurs mod en række butikker, der er ejet af den evangelisk-kristne familie Green, som også ejer et Bibel-museum.

Skandalen rullede, og sidste år indgik ejerne af Hobby Lobby et forlig, hvor de betalte en bøde og accepterede at levere alt tilbage til Irak.

Iraks ambassdør i USA, Fareed Yasseen, tog imod fortidsminderne med store ord om, at aftalen er udtryk for en historisk retfærdighed og at: »Irakere har en god hukommelse, vi føler os beslægtet med disse genstande«.