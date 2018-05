Jedi-riddere, Olsen Banden og Stauning: Comic Con samler tusindvis af nørder i Forum Til Comic Con i Forum i denne weekend kunne man møde alt fra Pilou Asbæk og Chewbacca-skuespiller Joonas Suotamo til Jedi-riddere, Disney-prinsesse og selveste Thorvald Stauning.

Det er ikke hver dag, man får æren af at møde en vaskeægte Jedi-ridder. Og her er endda to.

Makkerparret går afslappet forbi en stand med gamle og nye filmplakater. Iført brune kåber og med lyssværd i hånden - slukkede, heldigvis. Star Wars-universets helte smiler venligt og stiller med stor entusiasme op til billeder med alle, der spørger.

Heroes Comic Con Comic Con i København Comic Con er en messe for popkultur, der hylder alt fra tegneserier og TV-serier til film og spil. I San Francisco, hvor den første Comic Con blev afholdt i 1970, kan den årlige festival fylde enorme sale med mere end 130.000 deltagere. Første gang Comic Con blev afholdt i København var i 2016, hvor mere end 18.000 mennesker besøgte Bella Centeret for at kigge på udkædninger, møde popkultur-kendisser og købe sig fattig i blandt andet actionfigurer og tegneserier. I år er Comic Con rykket til Forum på Frederiksberg. Det vides endnu ikke, hvor mange besøgende, der har købt billetter til eventet, der finder sted 5. og 6. maj 2018. Du kan læse mere om Comic Con her. Vis mere

Selv om de i dag er kraftens og galaksens stoiske vogtere, har de to Jedi-riddere Javor Loznica og Casper Munk Hansen normalt mere almindelige jobs indenfor henholdsvis digital marketing og animation.

»Det er rart bare at få lov til at være nørd. Comic Con er det eneste sted, hvor man kan få lov til bare at nørde, så meget man vil«, siger Jedi-ridderen Javor Loznica.

»Og kunne klæde sig ud, uden at der er nogen, der synes, det er mærkeligt. Der er jo ikke nogen, der har tid til at være nørd hele tiden. Men til Comic Con, så handler det hele bare om det - i hvert fald et par dage«, siger Casper Munk Hansen.

Jarvo Loznica (tv.) og Casper Munk Hansen (th.) er ved lørdagens Comic Con i Forum klædt ud som unavngivne Jedi-riddere.

De to Jedi-riddere er langt fra de eneste opsigtsvækkende bekendtskaber, man kan gøre sig på denne dag i Forum i København.

Omkring dem myldrer actionhelte, tegneseriefigurer og andre ikoniske figurer - endda Olsen-banden er mødt frem - rundt mellem boder, stande og spildemonstrationer.

Det er anden gang, Comic Con afholdes i København. En to-dages messe, hvor nørder og spilentusiaster kan samles omkring deres passion for tegneserier, film, TV, spil og 'cosplay' - de kreative udklædninger, som en stor del af deltagerne er iført.

Wonder Woman, Batman og Stauning

Ved indgangen til salen står Line og Ida Testrup. Normalt er de tvillingesøstre, men i dag er det lidt sværere at se den slående lighed mellem de to søstre, der er klædt ud som henholdsvis Wonder Woman og Disney-prinsessen Anastasia.

»Jeg startede i februar med at sy udklædninger. Så jeg har brugt måneder på det«, siger Line Testrup og griner.

Ida Testrup (tv.) og Line Testrup (th.) er lørdag klædt ud som prinsesse Anastacia og Wonder Woman.

Ved spisehallen ovenpå, hvor menneskemængden er lidt tyndere, kan man få popcorn, wraps og Pepsi i rigelige mængder.

Ved rækværket står en ung Batman på udkig efter superskurke. Sassie på 3 år kigger betaget ud over menneskemængden og peger og gør store øjne, når hun ser en ny sjov udklædning.

»Det er hende selv, der har valgt kostumet. Der har vi ikke noget at skulle have sagt«, siger den lille Batmans mor, Aoye Barét.

Begejstringen er stor hos Ayoe Barét og hendes datter Sassie, der i dagens anledning er klædt ud som Batman.

Men Comic Con er ikke kun for de yngste. På gulvet under den 3-årige Batman vandrer landets første socialdemokratiske statsminister, Thorvald Stauning, rundt med ordene fra sin ikoniske valgplakat om hovedet: »Stauning - eller kaos! Stem socialdemokratisk!«