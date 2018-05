Peter Aalbæk kender ikke Zentropas nye etiske regler - og afviser at følge dem

Filmselskabet Zentropa færdiggjorde i april nye etiske retningslinjer, efter at det i efteråret blev kendt, at en række nuværende og tidligere medarbejdere havde været udsat for mobning eller sexchikane.

Det viser dokumenter fra Arbejdstilsynet, som Politiken har fået aktindsigt i.

Men producer, medejer og tidligere direktør for Zentropa Peter Aalbæk Jensen, der var genstand for anklagerne, og som vedstod sig langt de fleste af beskyldningerne, har ikke læst de nye regler for god opførsel på filmselskabet.

»Jeg kender dem ikke«, siger Peter Aalbæk Jensen om de etiske retningslinjer.

I retningslinjerne understreges det blandt andet, at det er »uacceptabelt«, hvis man udsættes for »mobning og chikane«, og at tonen skal være »bramfri, ikke nedladende«.

»Grønspættebogen har aldrig interesseret mig, hverken dengang jeg var leder for firmaet og heller ikke nu«, siger Peter Aalbæk Jensen.

Ni kvinder, som tidligere havde været ansat på Zentropa, stod i november frem i Politiken med fortællinger om mobning, ydmygelser og sexchikane, ligesom de fortalte om de konsekvenser, ansættelsen i filmbyen i Avedøre havde haft for dem. Flere af kvinderne forlod efterfølgende filmbranchen på grund af deres oplevelser.

Under Arbejdstilsynets efterfølgende besøg i november og december fandt det ikke i tidsrummet for dets besøg noget at kritisere.

Men i den efterfølgende rapport, der blev færdig i januar, blev det konstateret, at der »indtil kort tid før Arbejdstilsynet indledte sin undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, har fundet krænkende handlinger sted, som Arbejdstilsynet vurderer kan karakterises som mobning, herunder seksuel chikane«.

Adspurgt, om hvorvidt disse konkrete sager med nuværende medarbejdere omhandler ham selv, svarer Peter Aalbæk Jensen:

»Absolut«.

»Jeg ved jo, at jeg er skyldig og endda meget skyldig, og det har jeg sådan set været i omkring 25 år, hvor jeg har yndet at give klask i røven. Og det foregik selvfølgelig med største fornøjelse indtil det sekund, jeg blev bedt om at opgive det«.

Ud over at få forbud mod at straffe elever med smæk må Peter Aalbæk Jensen heller ikke længere stille dem opgaver.

På spørgsmål om, hvorvidt han alligevel vil gøre disse to ting, siger han:

»Det ville være at være ulydig mod firmaets ledelse«.

Er du ulydig mod firmaets ledelse?

»Det er jeg omkring 30 gange om dagen«.

At Peter Aalbæk Jensen ikke længere er tilladt at give ansatte smæk, beskriver han som både »kedeligt og småborgerlig«.

Zentropa vil kigge fremad

Direktør i Zentropa Anders Kjærhauge har en anden oplevelse af, hvorvidt Peter Aalbæk kender Zentropas nye retningslinjer.

»Han kender dem godt. Han kender overskrifterne i hvert fald«.

I Arbejdstilsynets rapport fra januar fremgik det også, at Zentropa skulle gennemføre en samtalerække med Peter Aalbæk Jensen om de nye retningslinjer.

Også dette afviser Peter Aalbæk Jensen over for Politiken, idet han blandt andet siger:

»Der er ikke blevet afholdt nogen aktivitet, som jeg vil kalde en samtalerække«.

Anders Kjærhauge siger derimod, at samtalerne har fundet sted:

»Vi har talt om det, der skal tales om. Nu vil vi lave nogle film og fokusere på at hylde Lars (von Trier, red.), når vi er i Cannes. Det er det, vi er sat i verden for«.

Hvad angår de sager, som Arbejdstilsynet i deres rapport beskriver som nylige tilfælde af »mobning, herunder seksuel chikane« hos nuværende medarbejdere, afviser direktør Anders Kjærhauge, at det passer.

»Det er jeg ikke enig i«, siger han.