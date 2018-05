Boganmeldelse: ’purt’ er en glat bog, hvor sproget til tider formår at brillere Når ’purt’ er bedst, er den ren cinéma du look. Når ’purt’ er værst, går fortællingen i ring, sproget bliver automatiseret girly.

Purt’ er en bog om det housewifede, skriver forlaget. Jeg har i lang tid været betaget af hjemmet og af de huslige syslers evige gentagelse. I endnu længere tid har jeg været forgabt i ’mønsterkvinden’, i den feminine dukke, som jeg på den ene side afskyr, på den anden side ikke kan undgå at fortabe mig i. Ligesom Eva Maria Lund Nielsen er jeg fascineret af graviditeten, af det befrugtede æg, ja, egentlig af alle slags æg, også af hønseægget, der ligger gemt under klistrede fiskeæg – et af de måltider, som fortæres i ’purt’. Og så nærer jeg en svaghed for det kunstige og for det, der glitrer grusomt og sødt. Derfor var jeg spændt på at læse Lund Nielsens debut.











’purt’ er en samling korte tekster, som falder i tre dele: 1. måne, 2. måne og 3. måne, tre fulde cyklusser, hvor vi følger et jeg, som ønsker at blive gravid eller »at blive med kid«, en formulering, som med sit miks af noget gammeldags og en måske engelsk glose (’kid’: engelsk for barn eller dansk for hjorteunge?) er karakteristisk for teksterne i ’purt’.

Jeget er kæreste med boy, hvis krop hun begærer så meget, at hun misunder hans mor, som har haft ham i maven og kunnet røre ved ham med indersiden af sin krop. Boy og jeget bor sammen, men ofte tager boy på arbejde, og så er jeget alene hjemme. Hun må finde sig en hobby og går i gang med at løbetræne om Søerne i følgeskab med et hjortekid. Senere må kiddet skaffes af vejen. Og i den sidste cyklus svømmer en hval hen over himlen og bemægtiger sig pladsen som objekt for jegets cirklende repetitive begær.

Det er, som om teksterne i ’purt’ ikke bevæger sig særlig meget. De samme situationer gentager sig i en stiliseret koreografi. For eksempel befinder jeget sig gang på gang i situationer, hvor hun er genstand for andres blik. Hun sættes i positur med blottet mave foran metroen, hun fremvises for boys gæster. Selv når hun er syg, betragtes hun: »ganske udstrakt i masterbed, sådan ses jeg«.

Det er som at være vidne til et roadkill, der stivner i lygternes lys. Det dopy, girly jeg passer som fod i hose, ja, næsten for perfekt, ind i det gurleske univers, som Lund Nielsen dyrker i ’purt’. Jeget pacificeres, men triumferer også i al sin svagelighed, som når boy ender med at blive jaloux på sygdommen og feberen:

»boy blir jaloux på feberen, den blir ved med at hjemsøge min krop, hvorfor vender den tilbage, siger boy, du skal til læge, siger boy, men jeg ved, hvad boy tænker, boy tænker, feberen er min anden kærlighed«.

Det er spændende, synes jeg, at betragte feberen som en konkurrerende elsker. Men magtspillene synes også at være en del af ’purt’s koreografi, de gentages i alle jegets forhold: i det sadomasochistiske forhold til boy, som kan kneppe, så »det føles som en razzia«, i forholdet til kiddet, et byttedyr, som pønser på at avancere til kæledyr, og i forholdet til hvalen, som jeget drømmer om at underlægge sig.