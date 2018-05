Tv-vært Cecilie Nielsen: »Noget med nogle stærke kvinder, der gør noget, det ikke er meningen, de skal gøre. Det er totalt fedt at se«

Musik

Alvvays: ’Antisocialities’

»Grundlæggende er min musiksmag helt absurd skizofren: Jeg hører alt lige fra klassisk til pop og relativt hård rock. Men lige for tiden hører jeg indiebandet Alvvays, deres album ’Antisocialities’ fra 2017. Jeg hørte det, da det kom ud, og nu er jeg vendt tilbage, fordi det virkelig emmer af sommer. Men på en anden dag kunne du lige så godt have fanget mig, hvor jeg ville have sagt, at jeg for 717. gang havde hørt et eller andet af Tjajkovskij«.

Teater

Det Kongelige Teater: ’Tove! Tove! Tove!’

»Jeg ville gerne være bedre til at gå i teatret, men det er ikke så tit, det sker. Senest var det, da Tove Ditlevsen fyldte 100 år, og Sort Samvittighed satte ’Tove! Tove! Tove!’ op på Det Kongelige Teater igen. Det var helt fantastisk. Jeg nåede både at skraldgrine og stortude under den forestilling.

Cecilie Nielsen Født 1987. Historiker, tv-vært og tilrettelægger på DR. Har bl.a. medvirket i 'Historiequizzen', lavet podcasten 'Meget mere Matador' og været vært i 'Guld i købstæderne'. Hun er nu aktuel med 'På sporet af Vitus Bering'.

Jeg skal helt sikkert se alt, hvad Sort Samvittighed laver fremover. Det var så fedt, og jeg er ellers ikke så glad for teaterkoncerter, men det her var virkelig godt – og i tiden efter hørte jeg både musikken fra forestillingen, og jeg gik straks i gang med at læse digtsamlingen ’Der bor en lille pige i mig som ikke vil dø’«.

Film

’Avengers: Infinity War’

»Forrige weekend var jeg i biografen for at se ’Avengers: Infinity War’. Jeg er helt pjattet med Marvel-film. Jeg har ikke læst tegneserierne så meget, fordi jeg læste Lucky Luke, da jeg var barn. Men jeg synes, Marvel-universet er mega fedt«.

Bøger

Carsten Jensen: ’Vi, de druknede’

»Jeg læser mange fagbøger, for det kræver mit arbejde. Så når jeg kommer hjem, er det sjældent, jeg gider samle en gammeldags papirbog op. Det må jeg indrømme. Til gengæld er jeg ret glad for lydbøger. Det er en dejlig måde at ’læse’ på, hvilket jeg blandt andet kan gøre, når jeg går lange ture med min hund. Den seneste skønlitterære bog, jeg har hørt, var ’Vi, de druknede’ af Carsten Jensen«.

Koncerter

Christian Hjelm

»Christian Hjelm holdt release-fest for albummet ’Uskolet’ for et par weekender siden. Det var som altid en skidegod koncert, for de spiller godt live. Jeg kender ham privat gennem min mand, så jeg er selvfølgelig lidt farvet, men den nye plade er rigtig fin«.

TV-serier

HBO Nordic: ’Westworld’ og ’The Handmaid’s Tale’

»HBO har faste tidspunkter i min kalender for tiden. Hver mandag og torsdag er jeg klar på at se nyt afsnit af de to serier. Noget med nogle stærke kvinder, der gør noget, det ikke er meningen, de skal gøre. Det er totalt fedt at se. Jeg var helt vild med første sæson af ’Westworld’, og den er jeg nødt til at se igen, nu hvor sæson to lige er kommet. Umiddelbart er den nye sæson ikke helt så fantastisk som den første, men jeg har måske også sat forventningerne meget højt. Og så er der selvfølgelig ’The Handmaid’s Tale’. Den er også fed, helt fantastisk«.

TV

TV 2: ’En fremmed flytter ind'

»TV 2’s krimiafdeling har oppet sig visuelt. De har lavet nogle enormt flotte og æstetiske produktioner, som er dejlige at se, selv om historierne er hårde. Så hvis man har et blødt hjerte for krimistof, hvilket jeg helt afgjort har, er det klart værd at se.

Det er blevet flottere, der er lidt flere lækre droneskud, flere flotte vinkler. De har blandt andet lavet dokumentarfilmen ’En fremmed flytter ind’, hvor hovedpersonen, en storsvindler ved navn Casper Rieper-Holm, spilles af en skuespiller, mens alle andre involverede spiller sig selv«.