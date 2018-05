Medie: Bogbranchen i USA indfører klausuler om ordentlig opførsel

Store forslag i USA tilføjer i stadig højere grad sætninger i deres kontrakter med forfatterne, der giver forlaget mulighed for at afslutte et samarbejde, hvis forfatteren opfører sig uhensigtsmæssigt.

Det skriver branchemediet Publishers Weekly.

De har talt med en række agenter, der ønsker at forblive anonyme, som udtrykker bekymring over udviklingen i en branche, som i høj grad baserer sig på det frie ord.

»Sagens kerne er«, siger en af agenterne, »at forlaget vil have retten til at annullere en bog, så snart forfatteren gør eller siger noget, som forlaget ikke er enig i. Det er skørt«.

Forlagene ønsker angiveligt at beskytte sig selv efter en række sager, hvor forfattere bag bestsellere pludselig blev genstand for stor opmærksomhed i medierne på grund af blandt andet sexchikane. Sagerne i relation til #MeToo nævnes direkte af en af agenterne som en årsag til at kontrakterne har ændret sig, så forlagene hurtigere kan komme ud af samarbejdet.

Men ikke kun sager om sexchikane kan få et forlag til at ville afbryde samarbejdet med en forfatter hurtigt og effektivt. Det viser tilfældet med Milo Yiannopoulos, det alternative højres unge (nu faldne) stjerne.

Upopulære udsagn bør ikke resultere i fyring

Forlaget Simon & Schuster ville udgive hans bog 'Dangerous' i december 2016, hvilket medførte kritik over, at et stort forlag ville agere som platform for hadefuld og fjendtlig retorik. Flere af forlagets forfattere truede endda med at finde et andet sted at udgive deres bøger på grund af aftalen.

I februar 2017 blev bogkontrakten ophævet, officielt fordi man ikke brød sig om manuskriptet. Dette faldt sammen med, at der dukkede et gammelt klip op, hvor Milo Yiannopoulos tilsyneladende tolererede misbrug af børn - udtalelser, der samtidig kostede ham sin stjernestatus på højrefløjen.

Yiannopoulos lagde sag an mod Simon & Schuster, men endte med at droppe sagen tidligere i år.

Mary Rasenberger, som er formand for forfatternes fagforening i USA, Authors Guild, siger til Publishers Weekly, at hun godt kan forstå forlagene, og at der kan være tilfælde, hvor det giver god mening, at et forlag annullerer en bogaftale på denne måde. Men, tilføjer hun:

»Disse klausuler skal være meget snævert tegnet op. Frygten er, at klausuler som disse kan undertrykke udsagn, blot fordi de er upopulære, uanset hvad baggrunden måtte være«.