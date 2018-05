Nekrolog: Per Kirkeby var et grænseløst geni Kunstneren Per Kirkeby begrænsede sig aldrig til én bestemt udtryksform. Han var ikke kun maler, eller kun billedhugger, eller kun grafiker eller digter. I stedet tog han afsæt i alt det, der engagerede ham som den videnskabsmand og forsker, han også var.

At være det måske største og mest respekterede navn i skandinavisk malerkunst, burde være mere end nok i sig selv, og især målt med en international målestok. Men ikke for Per Kirkeby. Han ønskede at blive mere end dét. At han også nåede det, inden sin død nu som 79-årig, skyldtes ikke kun et stort og meget alsidigt kunstnerisk talent, men også en utrolig ærgerrighed samt et sjældent mod efter at erobre højder.