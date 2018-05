Næste uges kultur: Kan Ulf Pilgaard og Henrik Lykkegaard gøre det igen? Årets cirkusrevy har premiere

Barnett syntes, det var sjovt, men svarede alligevel igen på den maskuline aggression med førstesinglen ’Nameless, Faceless’, hvor hun med et citat af Margaret Atwood sang: »I wanna walk through the park in the dark/ Men are scared that women will laugh at them«. Nu følger hele albummet, hvor Barnett efter eget udsagn uddyber sine frustrationer over den moderne tilværelse og forsøger at vende håbløshed til noget håbefuldt.

TV

Patrick Melrose. HBO Nordic. Premiere 14. maj

Forfatter Edward St. Aubyn er et bevis på, at man som overklassebarn ikke nødvendigvis har en god og tryg barndom. Det kan man forvisse sig om ved at læse hans bogserie om hans alter ego, Patrick Melrose, der må finde sig i ikke så lidt og forfalder til både det ene og det andet som følge af dette.

Det er skrap kost, men også en historie om, at mennesker kan rejse sig oven på det meste, hvis de er så heldige ikke at bukke under. Og denne fortælling kommer nu som en meget imødeset tv-serie med ingen ringere end Benedict Cumberbatch i titelrollen. David Nicholls, både skuespiller og manusforfatter, har skrevet, og Patrick Berger har instrueret.