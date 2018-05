Stormen på Det Svenske Akademi kan afskrække nye medlemmer

Krisen i Det Svenske Akademi har efterhånden bredt sig i alle mulige retninger, og i et af krisens mere farverige afsnit har medierne givet Horace Engdahl en central rolle. Det kom frem, at manden, der er anklaget for seksuelle overgreb mod de 18 kvinder, også skulle have opført sig upassende over for den svenske kronprinsesse ved en bestemt lejlighed. Det har været fremme, at Horace Engdahl specielt skulle have fået til opgave at sørge for, at manden aldrig var alene med kronprinsessen.

Usandt

»Det er helt enkelt usandt«, siger Engdahl til SVT. Da han bliver spurgt, hvorvidt det slet ikke har noget for sig, siger han:

»Nej, jeg ved ikke, hvem der har fundet på det«.

Som følge af den lange krise har Det Svenske Akademi besluttet at udskyde uddelingen af årets nobelpris i litteratur. Det sker i erkendelse af, at man er nødt til at finde nye medlemmer i stedet for dem, som de seneste uger har forladt institutionen, og i erkendelse af at akademiet er nødt til at få genetableret troværdigheden i offentligheden, før man uddeler den pris, man først og fremmest er kendt for. Lige nu er planen, at der uddeles to priser til næste år. En for 2018 og en for 2019.