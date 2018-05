Manden på stakittet er en meget berømt musiker. Og fotografen er hans kone Linda McCartney var ikke bare Paul McCartneys kone, hun var også fotograf og den første kvinde til at få et foto på forsiden af Rolling Stones Magazine. Hendes fotografier skal nu udstilles i London.

Linda McCartney? Var det ikke hende amerikaneren, der var gift med Paul McCartney? Og sammen med Yoko Ono – John Lennons japanske kone – var årsag til, at The Beatles blev splittet?

Det sidste er der mange forskellige – og mere eller mindre ædruelige – meninger om. Det første er dog skinbarligt sandt: Linda Louise Eastman blev i 1969 gift med en af verdens mest eftertragtede ungkarle, The Beatles-bassisten Paul McCartney, og det var hun indtil sin død af kræft i 1998.

Jeg synes, at hun virkelig havde sans for at fange det spontane, ikke-opstillede øjeblik Martin Barnes, fotokurator til The Guardian

Hvad ikke særlig mange ved, er, at Linda McCartney – ud over at være en dedikeret vegetar, dyrerettighedsaktivist og kok, som skrev flere vegetarkogebøger – også var fotograf. Og det var som sådan, hun mødte The Beatles og sin kommende mand omkring udgivelsen af deres album ’Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’. Og det er som fotograf, hun nu er indlemmet i V&A Museums permanente fotosamling i London, idet Paul McCartney har doneret 63 af hendes fotos til museet.

»Jeg prøvede at abstrahere fra familieforbindelsen og bare se på værkerne«, siger museets fotokurator, Martin Barnes, til The Guardian, »og jeg synes, at hun virkelig havde sans for at fange det spontane, ikke-opstillede øjeblik«.

Foto: 1967 Paul McCartney / Photographer: Linda McCartney The Beatles ses her i Brian Epsteins hjem i London, 1967.

Linda McCartney var opvokset i en rig advokatfamilie i New York og arbejdede som receptionist og assistent på et magasin, Town & Country, da der en dag dumpede en invitation ind på redaktionen til en fotosession med The Rolling Stones, der var på pressetur i New York. Selv om hun på det tidspunkt blot var en glad amatørfotograf, blev hun sendt af sted for at fotografere de britiske rullesten. Det åbnede døre til endnu flere muligheder for at fotografere rockmusikere, heriblandt altså også The Beatles.

Linda McCartney var den første kvindelige fotograf, der fik et foto på forsiden af magasinet Rolling Stone – et portræt af den britiske guitarist Eric Clapton, og hun har tillige fotograferet ikoniske musikere som Jimi Hendrix, Jim Morrison fra The Doors, Janis Joplin, Frank Zappa og The Grateful Dead.

»Forskellen på Linda og mange af hendes samtidige var, at hun vidste, hvem hun fotograferede, hvorimod de fleste fotografer var nødt til at spørge: ’Hvem er forsangeren?’ og ’hvad hedder gruppen’. Hun var den nemmeste af fotograferne at blive fotograferet af, og personernes afslappethed er tydelig i hendes arbejde«, skriver Paul McCartney i forordet til bogen ’Linda McCartney. Life in Photographs’ fra 2011.

Fotodonationen til V&A Museum rummer dog ikke kun rockfotos, men også mange fotos fra privatsfæren – som f.eks. billedet i toppen af artiklen fra 1982 fra familien McCartneys gård i Skotland, hvor hun har fanget gemalen i badekåbe og balancegang på stakittet og børnene Stella – i dag en kendt modedesigner – og lille James, der siden er gået i farmands fodspor som musiker.

Foto: © 1970 Paul Mccartney / Photographer: Linda Mccartney Paul McCartney med datteren Mary i Skotland, 1970.

En del af de 63 fotografier vil blive udstillet fra 12. oktober i V&A Museums fotocenter.