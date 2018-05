Museum mangler 9,7 millioner dollars og truer nu med at sælge Lincolns høje hat og blodplettede handsker Abraham Lincoln Presidential Library Foundation har til formål at skabe kendskab til den tidligere amerikanske præsident. Derfor erhvervede de sig i 2007 nogle af hans genstande for 25 millioner dollars. Nu kan de ikke betale lånet.

FOR ABONNENTER At historisk memorabilia er dyrt, er ikke nogen hemmelighed. Se bare på kjolen, Marilyn Monroe havde på, da hun sang fødselsdagssang for John F. Kennedy, den blev solgt for 4,8 millioner dollars i 2016. Eller baseball-legenden Babe Ruths New York Yankees-trøje fra 1920, som i 2012 blev solgt for næsten 4,5 millioner dollars. Eller Abraham Lincolns blodplettede skindhandsker og høje hat, der i 2007 blev solgt sammen med en række andre af præsidentens genstande for 25 millioner dollars til Abraham Lincoln Presidential Library Foundation ... som nu ikke kan betale lånet.