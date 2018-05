Forskere protesterer over, at WHO vil gøre computerspilafhængighed til en psykisk lidelse Afhængighed af computerspil anerkendes snart af WHO som psykisk lidelse. Dybt problematisk, mener en lang række forskere, der har skrevet en protest mod sundhedsorganisationen.

Har du mistet kontrollen over, hvor ofte du spiller computer? Prioriterer du at spille frem for at dyrke motion eller mødes i den virkelige verden med virkelige mennesker? Og er du ikke i stand til at spille mindre, selv om det påvirker dig negativt?

Så risikerer du inden længe at blive udstyret med diagnosen computerspilafhængig. I hvert fald hvis det står til FN’s verdenssundhedsorganisation, WHO, der senere i år offentliggør deres nyeste internationale klassifikation af sygdomme.

Fakta Computerspilafhængighed Ifølge WHO lider man muligvis af ’gaming disorder’, hvis man: - ikke længere kan kontrollere sig spil - i høj grad prioriterer computerspillet over andre aktiviteter - fortsætter med at spille, selv om man er klar over de negative konsekvenser Kilde: WHO

Udkastet er allerede offentliggjort, og af det fremgår det, at afhængighed af computerspil nu kommer på listen over officielt anerkendte psykiske lidelser.

Den melding møder dog modstand. 36 internationale forskere med speciale i blandt andet mental sundhed og computerspil kritiserer i en ny forskningsartikel WHO’s initiativ.

En af underskriverne er Rune Kristian Lundedal Nielsen, der forsker i computerspil ved IT-Universitetet i København. Han mener slet ikke, at det er muligt at være afhængig af at spille computer.

Forskning viser, at dem, der kvalificerer sig til diagnosen computerspilafhængighed, ofte har noget andet, de bokser med Rune Kristian Lundedal Nielsen, forsker ved ITU

»Når vi snakker om afhængighed, taler vi om, at afhængigheden skal være den primære sygdom i diagnosen. Men forskning viser, at dem, der kvalificerer sig til diagnosen computerspilafhængighed, ofte har noget andet, de bokser med, som gør, at de opfører sig på en måde, der indikerer, at de er afhængige af at spille computer. Det kan typisk være social angst«, siger han.

Forskerne opfordrer WHO til at vente med at anerkende computerspilafhængighed som en psykisk diagnose, til man er sikker i sin sag.

»Ikke mindst fordi man nogle steder i verden behandler afhængighed med alvorlige indgreb. I Sydkorea giver man elektrochok mod computerafhængighed«, siger han.

Også Anne Brus, der forsker ved Roskilde Universitet i unges spillevaner, ser kritisk på WHO’s initiativ:

»De unge, jeg har arbejdet med i min forskning, vil slet, slet ikke have gavn af afhængighedsdiskursen«.

Mange forældre ser ned på deres børns spillevaner uden at sætte sig ind i computerspillets betydning. Set fra de unges perspektiv er det dog ofte det sociale element, der giver dem lyst til at spille. En diagnose risikerer at ramme mange, som ikke har et problem, mener Anne Brus.

»Jeg anerkender, at computerspil udgør et problem for nogle unge, men det er et meget voldsomt skridt at gå diagnosevejen. Min forskning viser, at hvis man virkelig skal nogle af disse unges problemer til livs, skal man i højere grad have fokus på andre områder, hvor de unge færdes. Det kan være i skolen, hvor de mistrives, eller i hjemmet, hvor der måske er sociale problemer, og hvor computerspil er det eneste, der giver mening eller ro i tilværelsen«, siger hun.

Lettere at få behandling

Den svenske forfatter og behandler af spilafhængighed Sven Rollenhagen hilser omvendt en diagnose velkommen. Den vil kunne gøre det lettere for unge at få hjælp. Også selv om afhængigheden hænger sammen med andre problemer.

»Der er ingen tvivl om, at det er lettere at få hjælp, hvis der eksisterer en diagnose. Også selv om computerspillet ikke er det eneste problem, men et af flere. Myndighederne bliver tvunget til at tage personens tilstand alvorligt«, siger han og påpeger, at det blev »markant lettere« at blive behandlet for ludomani, da lidelsen blev anerkendt i Sverige.

Men er du ikke enig i, at computerspilleri ofte er et symptom på andre ting?

»Afgjort, men det samme gør sig gældende for mange mennesker, der er afhængige af alkohol eller stoffer. Der kan misbruget også godt være symptom på f.eks. psykiske lidelser. Men man skal have hjælp til at løse begge problemer«.

Der findes vitterligt unge mennesker, som er så bundet af at spille, at de ikke kan stoppe Henrik Rindom, misbrugsekspert

Misbrugsekspert Henrik Rindom vurderer også, at en diagnose vil gøre det lettere for nogle at få hjælp.