Skuespiller Sonny Lindberg: »Jeg interesserer mig ikke særlig meget for tv. Men jeg ser faktisk meget Animal Planet. Jeg elsker dyr«

Musik

Chris Brown og Ukendt Kunstner

»I øjeblikket hører jeg meget Chris Brown. Min bedste ven, som jeg også bor med, er musiker, og han har været inspireret af Chris Brown, siden han var helt lille. Hans passion og hans kærlighed for Chris Brown er vandret over i mig også – og generelt har han virkelig bidraget meget med musik til min hverdag. Ellers hører jeg Ukendt Kunstner. Deres musik bruger jeg, når jeg går ture. Jeg går mange ture, hvor jeg får tid til at tænke og reflektere, og det er de gode at bruge til«.

Teater

’The Sound of Music’ på Det Ny Teater

»Det er halvandet år siden, jeg sidst var i teatret – jeg går ikke så tit i teatret, fordi mit fokus ligger mere på film og serier. Jeg så ’The Sound of Music’ på Det Ny Teater. En forestilling med et kæmpe sceneshow, og en scene, der kunne køre rundt, baglæns og op og ned. For helvede, de var dygtige, og det var virkelig flot. Jeg var meget imponeret«.

Film

’Ready Player One’

»Jeg har sjældent været så underholdt fra start til slut, som da jeg så Steven Spielbergs nye film ’Ready Player One’. Den ramte virkelig et ømt punkt inde i mig, fordi jeg blev taget tilbage til dengang, hvor jeg bare kunne sidde og spille computer hver dag. Jeg var godt nok positivt overrasket over den, og jeg hoppede med på karakterernes rejse og ønskede, de skulle klare opgaverne sammen. Og så var den godt nok imponerende lavet«.

Foto: Warner Bros.

Bøger

Eckart Tolle: ’Nuets Kraft’

»Jeg læste en bog, der hedder ’Nuets kraft’ for nogle år siden. Jeg fik den anbefalet af en dame på gaden. Vi stod og ventede på en bus, og ret hurtigt snakkede vi om lidt dybere ting. Vi snakkede om at at være nærværende og se hinanden i øjnene og kigge på hinanden på gaden i stedet for at stirre på sin telefon eller gå rundt i sin egen verden. Vi glemmer at lægge mærke til detaljerne, når vi går rundt i byen: den søde hund eller den lille baby, der smiler, eller hende, der ser ud til at have det godt, men som har det dårligt. Bogen handler om at være til stede i nuet og mærke, hvor stærkt alt muligt kan føles, hvis du tillader det«.

Koncerter

Page Four i Koncerthuset

»I søndags var jeg til en afslutningskoncert med det danske boyband Page Four, hvor det hele gik op i tårer og glæde og tak. Det var en meget speciel koncert. Jeg har set dem flere gange, siden jeg lærte forsangeren, Stefan Hjorth, at kende«.

TV-serier

Netflix: ’Peaky Blinders’

»Jeg følger med i ’Peaky Blinders’. Fjerde sæson er lige kommet på Netflix, så den begyndte jeg på i går. Hele universet, karaktererne, stilen. Og måden, de taler på ... Jeg er virkelig en sucker for accenten, ja, for det hele. Det er originalt. Og selv om du muligvis har set noget lignende før, er den gennemført lavet hele vejen igennem. Det ville være fantastisk at få lov at være med i en dag«.

Foto: Netflix

TV

Animal Planet

»Jeg interesserer mig ikke særlig meget for tv. Jeg er ikke så meget til at sidde og se ’Til middag hos ...’, ’Masterchef ’ og alle de der programmer af den type. Jeg synes ikke, det er interessant. Det er bare underholdning, som ryger ind ad det ene øre og ud ad det andet. Men jeg ser faktisk meget Animal Planet. Jeg elsker dyr«.