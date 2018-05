Kinesisk digter i husarrest råber om hjælp: Nu går verdenslitteraturens store forfattere i fælles front mod myndighederne i Kina Siden 2010 er digteren Liu Xia blevet holdt indespærret i Kina, men hun er aldrig blevet anklaget for nogen forbrydelse. Det får nu menneskerettighedsorganisationer og verdenskendte forfattere til at råbe op overfor den kinesiske regering og kræve hende frisat.

Da klokken slog 15.00 dansk tid, lød en række stemmer fra verdenslitteraturens store forfattere over det meste af kloden. De mange ryster er rettet mod myndighederne i Kina, der gennem de sidste otte år har holdt den 57-årige kinesiske digter og kunstner Liu Xia under husarrest.

Liu Xia er enke til den kinesiske systemkritiker, menneskerettighedsaktivist og vinder af Nobels fredspris i 2010, Liu Xiaobo, der døde som 61-årig i 2017.

Jeg har valgt at tilføje mit navn til denne kampagne, fordi kunstnere, der er fri til at tale, bør gøre det på vegne af andre kunstnere, hvis stemmer bliver kvalt. Khaled Hosseini, forfatter til bogen 'Drageløberen'

Det var i forbindelse med tildelingen af fredsprisen, at Liu Xia blev placeret i husarrest af de kinesiske myndigheder, der var voldsomt utilfreds med tildelingen af fredsprisen til hendes mand. Året forinden tildelingen havde den Kinesiske regering nemlig fængslet Xiaobo for selv samme aktivisme, som verdenssamfundet nu anerkendte som beundringværdigt.

Uskyldig og forfulgt

I modsætning til sin mand, er Liu Xia dog aldrig blevet anklaget for nogen forbrydelse, og det får nu store forfattere som Khaled Hosseini, Paul Auster, Rita Dove og Michael Chabon samt en lang række andre store skribenter i verdenslitteraturen til at råbe op og kræve Liu Xia løsladt.

»Jeg har valgt at tilføje mit navn til denne kampagne, fordi kunstnere, der er fri til at tale, bør gøre det på vegne af andre kunstnere, hvis stemmer bliver kvalt«, udtaler Khaled Hosseini i en pressemeddelelse fra Amnesty International, der i samarbejde med den amerikanske organisation for ytringsfrihed og forfulgte forfattere, PEN America, står bag aktionen.

Hårdt brug for hjælp

Kampagnen kommer i kølvandet på oplysninger om en forværring af Liu Xias helbred, som hun afslørede i april under en telefonsamtale med hendes ven og eksilforfatter Liao Yiwu. Her fortalte Liu Xia sin ven, »jeg er klar til at dø«, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at Liu Xia lider af alvorlig depression, men er blevet forhindret i at rejse til udlandet for at søge behandling.

»Liu Xias skrig om hjælp ræsonnerer rundt i verden og bestrider den kinesiske regerings tomme påstande om, at hun er fri«, udtaler administrerende direktør i PEN America, Suzanne Nossel, i pressemeddelelsen.

»I bestræbelserne på at give Liu Xia mulighed for at rejse til udlandet for medicinsk behandling, fornyer og forstærker det litterære- og menneskerettighedssamfundet nu opfordringen til at frigive en digter, der ikke er anklaget for nogen forbrydelse«.