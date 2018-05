Berømt museum i New York sagsøger lille tebar Der er ballade om prominente sorte bogstaver på hvid baggrund.

MoMA, Museum of Modern Art i New York, vil ikke finde sig i, at en ny tebar, der specialiserer sig i den japanske te matcha, kalder sig MoMaCha.

Museet har nu anlagt sag mod det nyåbnede sted, der har adresse omkring fem kilometer sydligere på Manhattan. Det skriver Artnet.com

Men tebaren giver sig ikke og argumenterer med, at der ikke er nogen kunder, der kan forveksle en tebar med et stort kunstmuseum. »De museumsoplevelser, som MoMA giver og den drikkevareoplevelse, som MOMACHA leverer kunne simpelthen ikke være mere forskellige«, lyder det i et modsvar til MoMA’s klage.

Og så alligevel. For tebaren udstiller også kunst og en del af tebarens koncept er, at skiftende udstillinger skal skabe grobund for samtale mellem kunderne. Navnet MoMaCha er i øvrigt opstået, da indehaverparrets lille datter havde for vane at be om ’mo’ (more), når hun ville have noget lækkert.

Tebarens indehaver fremfører desuden, at »MoMA’s mærke er konceptuelt og visuelt svagt« og har henvist til, at der allerede findes andre firmaer, der også kalder sig MOMA – blandt andet en skovirksomhed og en vingård. Derudover minder logoet meget om logoerne for museer som San Francisco Museum of Modern Art og Museum of Contemporary Art North Miami.

MoMA har haft sit logo i fred – stort set – siden 1967, og det optræder på alverdens merchandise og kommunikation fra museet.

Inden sagen havner i retten har tebaren nu revideret sit logo, så det nu står i versaler MOMACHA og skrevet med en skrifttype, der ligger fjernt fra museets.

Som altså er fire sorte bogstaver i en skrifttype, der nemt forveksles med den gængse Franklin Gothic, skrevet på hvid baggrund.