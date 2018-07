Tager kampen op med Trumps verden: Dansk instruktør laver gratis filmstreamingtjeneste med kultfilm Mærkelige og udfordrende kultfilm skal ifølge filminstruktør Nicolas Winding Refn hjælpe os ud af en Trump-tænkende verden.

»Vi har brug for at blive skubbet ud af vores komfortzone«, skriver den danske filminstruktør Nicolas Winding Refn i et indlæg i The Guardian.

»Vi har brug for at blive skubbet ud af vores selvtilfredshed og det, der, for de fleste af os i vesten, er et nemt liv. Jeg advokerer ikke for fysisk smerte, men jeg er overbevist om, at mental smerte kan være en måde at stimulere og nulstille hjernen«, fortsætter han.

Derfor lancerer Winding Refn en form for streamingtjeneste, hvor man kvit og frit kan se en række af de gamle, mærkelige og udfordrende kultfilm, som han har købt og restaureret gennem en årrække.

'Night Tide' fra 1961 er en af de film, man kommer til at kunne se på den nye streamingtjeneste.

For vi har brug for udfordrende kunst, skriver han. Ikke den slags »banal glitter og glamour« som de store blockbuster-film præsenterer.

Han vil forsøge at få folk ud af den stillestående og nostalgiske indstilling til verden. For ifølge ham er der brug for, at vi tænker nyt og anderledes.

»Hvis ikke vi accepterer forandring, står vi stille«

»Donald Trump blev valgt på løftet om at han ville gøre USA stort igen. Ældre vælgere skyndte sig at gribe chancen for at kunne vende tilbage til et komfortabelt eventyr. Men det er ikke de samme, der arver USA og skal hele dets splittelse«, skriver Nicolas Winding Refn.

Nu håber han, at filmene på hans nye hjemmeside vil få folk til at se verden anderledes og acceptere at alting smuldrer.

Tjenesten bliver tilgængelig senere på måneden.