Lisbeth Knudsen om sparekrav på Det Kongelige Teater: Vi spiller færre forestillinger, fordi vi ikke har råd til flere

Lisbeth Knudsen sukker og kigger ud ad vinduet et øjeblik. Hun ved godt, hvordan det her kommer til at lyde: Kulturen mangler konstant penge, alting ville være meget bedre, hvis budgetterne var større, og der er altid noget galt på Det Kongelige Teater.

Men som bestyrelsesformand for nationalscenen er hun stolt af den sæson, som kommer, når solen engang bliver træt af at skinne.

»Og jeg har jo ikke lyst til at sidde her og klynke ...«.

Men der er altså noget, som ikke stemmer, hvis man spørger Lisbeth Knudsen, og derfor har hun sagt ja til at tale om teateret og grønthøsteren, der hvert år gør indhug i budgettet. Den spareplan, der ruller fra 2016 til 2019, skal fjerne 44 millioner fra teatrets budgetter:

»Det er 800.000 om måneden. Oven i de 800.000, man fandt i sidste måned og sidste måned ... Det er ganske voldsomt«.

Serie Grønthøsteren I 2015 besluttede regeringen, at det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt for statslige institutioner også skulle omfatte kulturinstitutionerne. Fra 2011 til 2016 lød besparelserne på 0,5 pct. om året; penge, der gik tilbage til kulturområdet i puljer, som de store kulturinstitutioner også kunne søge. Men siden 2016 er deres bevillinger år for år blevet barberet med 2 pct., så de skal gennemføre millionbesparelser. Politiken forsøger i en række artikler at beskrive, hvad konsekvenserne har været, og hvad de fortsatte besparelser kommer til at betyde for de fire store statslige kulturinstitutioner: Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Det Kgl. Bibliotek. Vis mere

Men kan man ikke hele tiden finde lidt at spare på, når man laver teater, ballet og opera for trekvart milliard om året? Det vil bestyrelsesformanden gerne svare på, men først lægger vi ud med et lynkursus i teaterdrift:

Hver gang Det Kongelige Teater får 100 kroner af staten, er de første 18 kroner allerede brugt på de tre huse, der rummer de store scener: Gamle Scene på Kongens Nytorv, Skuespilhuset og Operaen.

Jeg synes ikke, vi må ende der, hvor det bliver så dyrt, at vi kun henvender os til eliten Lisbeth Knudsen, bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater

Og som alle andre husejere slipper Lisbeth Knudsen og hendes teater ikke for at betale ejendomsskat eller for at vedligeholde bygningerne. Så når man skal spare, sker det ofte på skuespillere, dansere, musikere, sangere, kostumierer, teknikere og dem, der kontrollerer billetterne. Og så begynder det at gøre ondt:

»Vi kan ikke sætte ’Romeo og Julie’ op og så sige, at vi lige undværer Romeo, så må Julie køre den hjem selv. Vi kan heller ikke have en kvartet med tre musikere. Og en operasanger synger ikke hurtigere eller mere effektivt, fordi vi digitaliserer«.

Og de har altså sparet, siger bestyrelsesformanden. I 2009 fik Det Kongelige Teater 621 millioner af staten, og når regnskabet bliver lukket for 2019, er bevillingen nede på 512 millioner kroner. Altså bruger staten 109 millioner kroner mindre på sit teater hvert år – for en nemheds er alle tal her i 2019-priser.

Og bliver politikerne ved med at kræve besparelser på 2 procent om året frem til 2023, skal teatret sige farvel til yderligere 40 millioner kroner.

Fakta Det Kgl. Teater Danmarks nationalscene samler de fire kunstarter skuespil, opera, ballet og orkester i samme hus. Skal være landets førende scene og levere høj kvalitet inden for de fire kunstarter og samtidig en central partner i udviklingen af scenekunsten i hele landet. Det Kgl. Teater har ansatte svarende til 870 årsværk og en bevilling på 519 mio. kr.

»Det er reelt en 24 procents beskæring af vores bevilling siden 2009, hvis man fortsætter med at spare på den måde yderligere fire år. Så er det et andet teater, vi får«.

Faktisk har vi allerede fået et ret anderledes teater, siden hun og bestyrelsen gik i gang med at skære i 2016. Dengang var der lige over 1.000 årsværk på Det Kongelige Teater, 141 af dem er væk nu.

En stor del af besparelsen blev fundet, da teatret sidste år lukkede sin scenografi-afdeling og besluttede at købe kulisser af andre. Det gjorde det muligt at lukke det store værksted på Refshaleøen, så teateret sparer de penge, der ellers gik til at drive den store bygning. Kantinen er også overladt til andre, og så er der fjernet 69 årsværk på det kunstneriske område.

Der kommer færre nyopsætninger af skuespil, opera og ballet på scenerne, og der bliver flere repremierer, fordi de er billigere at lave. Og så har den danske nationalscene svært ved at finde penge til at vise de dyre operaer i Wagner-størrelse, fordi der er skåret i både koret og kapellet. Og når de laver de store opsætninger, spiller de i færre dage for at spare.

»Det er noget af det mest frustrerende: Vi spiller mindre, fordi vi ikke har råd«, siger Lisbeth Knudsen.

Ikke kun for eliten

Og det er en del af sandheden om Det Kongelige Teater.

Det koster penge at tænde lyset, åbne dørene og slippe kunsten ud over scenekanten. Selv om publikum betaler pænt for at komme til opera, ballet eller teater, lægger de slet ikke de penge, forestillingerne koster at sætte op.

»Der er en udgift forbundet med at spille. Der er et stort statsligt tilskud til nationalscenen, fordi det ikke i sig selv giver overskud. 74 procent af vores indtægter kommer fra staten, og så kan man regne ud, hvor meget sponsorpengene og billetindtægterne står for«.

Man behøver faktisk ikke at regne på det, det hele står i årsrapporten for 2017.

Der er solgt billetter for lidt mere end 126 millioner kroner, tilskuddene fra staten og Københavns Kommune står for 565 millioner kroner, så er der sponsorbidrag og øvrige indtægter for knap 88 millioner kroner.

Har I overvejet at skrue billetpriserne op?

»Vi lavede en forhøjelse af priserne for godt et år siden. Det er en farlig balance. Jeg synes ikke, vi må ende der, hvor det bliver så dyrt, at vi kun henvender os til eliten. Du kan godt få de dedikerede, der bare vil til opera tre gange om året, til at betale lidt mere. Men dem, som aldrig har været i operaen og skal ind for første gang, der nytter det bare ikke«.

Så hvis det koster penge at spille, og I ikke kan gøre det dyrere at komme ind, kan I så lave færre forestillinger?

»Jo ... Men så kan man jo spørge, hvad er meningen med at have en opera og en ballet? Og kan vi opretholde en opera og en ballet på det niveau, vi har, hvis der er færre forestillinger? Så vil politikerne komme bagefter og sige: »Har I kun åbent i husene hver tredje dag – hvad har I gang i?«. Det giver ikke mening at have en nationalscene med færre forestillinger, end vi har nu«.

Men så kunne I sænke jeres udgifter ved at bede de kunstneriske chefer lave noget supergodt, som måske ikke involverer mange medvirkende og dyre kostumer, scenografi, heste og kanoner?

»Der er en klar skillelinje mellem, hvad de kunstneriske chefer beslutter, og hvad bestyrelsen kan blande sig i. De tre kunstneriske chefer har en suveræn ret til at lave repertoiret. Som led i den proces får de selvfølgelig hjælp til at vurdere, hvad der er af erfaringer med den her forestilling. Hvad gav den sidste gang, hvem kommer til den, kan den være med til, at vi når vores publikumsmål? Det er så deres opgave at holde de budgetter, der er for de tre kunstarter«.

Flere publikummer

Spareplanen fra 2016 ramte flere ømme punkter. Et af dem var ballettens karakterdansere.

En danser på Den Kongelige Ballet går på pension som 40-årig, og før i tiden kunne de fortsætte som karakterdansere i de mindre krævende roller – nogle har optrådt, efter de er rundet 60 år. Men sidste år blev karakterdanserne sagt op og tilbudt freelancekontrakter, så de kun får penge, når de hyres til en forestilling.