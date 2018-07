Serie

Grønthøsteren

I 2015 besluttede regeringen, at det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt for statslige institutioner også skulle omfatte kulturinstitutionerne. Fra 2011 til 2016 lød besparelserne på 0,5 pct. om året; penge, der gik tilbage til kulturområdet i puljer, som de store kulturinstitutioner også kunne søge.

Men siden 2016 er deres bevillinger år for år blevet barberet med 2 pct., så de skal gennemføre millionbesparelser.

Politiken forsøger i en række artikler at beskrive, hvad konsekvenserne har været, og hvad de fortsatte besparelser kommer til at betyde for de fire store statslige kulturinstitutioner: Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Det Kgl. Bibliotek.

